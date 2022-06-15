Турецкий ударный БПЛА Akinci впервые поразил цель на дистанции 30 км (видео)
340-киллограмовый снаряд метко поразил цель в акватории Черного моря.
Турецкий беспилотник AKINCI впервые отстрелялся высокоточными боеприпасами KGK-SIHA-82 на дистанции в 30 км. Об этом сообщает TurDefense.
Ударный беспилотник завершил важный этап интеграции боеприпасов Tubitak-SAGE, поразив цель снарядом на дистанции с 30 км. БПЛА вылетел из турецкого Чорлу в акваторию Черного моря.
Там 340-киллограмовая бомба KGK-SIHA-82 успешно поразила цель с дистанции 30 км. Электрооптическая камера Akinci и наземные антенны подтвердили поражение цели. Заявляется, что в дальнейшем беспилотник сможет поражать цели, находясь в 55 км от нее.
Отметим, что в беспилотники Akinci устанавливают украинские двигатели от "Мотор Сич" Аи-450. Основные характеристики БПЛА:
- Максимальная высота — 12,2 км
- Максимальный взлетный вес — 4500 кг
- Длительность полета — 24 часа
- Максимальная скорость — 360 км/ч
- Крейсерская скорость — 240 км/ч
- Максимальная боевая нагрузка — 1350 кг
Напомним, на вооружении армии Турции находится уже 5 беспилотников Akinci.
Ранее сообщалось, что Украина может закупить ударные БПЛА Akinci для использования в зоне ООС.