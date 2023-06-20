Разработаны дроны с "бесконечным" полетом: как они помогут ВСУ в бою (фото, видео)

Привязные дроны еще не получили широкого применения среди военных, однако ряд преимуществ позволяет эффективно применять их для наведения и корректировки огня, считают инженеры.

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Стартап Atlas Aerospace из Латвии представил на авиасалоне Paris Air Show беспилотную систему AtlasTETHER с неограниченным временем полета. Подробности сообщает издание Forbes.

AtlasTETHER соединяет дрон с наземной станцией управления напрямую по тросу, который превращает 220 В переменного тока в 400 В постоянного, что позволяет аппарату летать сколько угодно, пока ему подается электроэнергия. Систему можно подключить к розетке, генератору или автомобильному зарядному устройству.

Концепт технологии AtlasTETHER для дронов Фото: Twitter

Помимо электроснабжения, трос обеспечивает безопасную двустороннюю связь между БПЛА и контроллером: противник не может обнаружить их по радиосигналам или подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Если питание троса и связь потеряны, то беспилотник автоматически приземлится, пользуясь резервным аккумулятором.

Atlas произвела систему в партнерстве с французской компанией Elistair, которая называет себя "компанией по производству привязных дронов" и уже продемонстрировала непрерывные 50-часовые полеты со своими небольшими беспилотниками Orion 2. AtlasTETHER использует ту же технологию вместе с дроном AtlasPRO, оснащенным военными датчиками.

Дрон AtlasPRO, подключенный тросом к системе Фото: Twitter

Так называемые "привязные" дроны существуют уже более 50 лет, но не получили большого распространения, поскольку ограничивают свободу действий. Однако во время войны в Украине беспилотникам нашли новое применение, для которого питание через тросы подходят идеально — наведение артиллерии.

Получая изображение с воздуха, аэроразведчики передают точные координаты целей артиллеристам и корректируют их огонь, позволяя стрелять более точно и экономно. Однако обычные дроны не могут долго находиться в небе, требуя регулярной замены аккумуляторов — операторам приходится возвращать их перезаряжать примерно каждые 20 мин.

Украинские военные жалуются, что им не хватает аналога российских "Орланов-10", способных работать до 12 ч без дозаправки. Однако такие крупные беспилотники самолетного типа стоят более сотни тысяч долларов. Электрические мультикоптеры на привязи могут стать экономным решением проблемы.

Помимо финансовой выгоды, AtlasTETHER предлагает большую скорость передачи данных в реальном времени, поскольку пропускная способность кабеля выше, чем у каналов радиосвязи. Запустив привязной дрон, артиллеристы получат хороший и стабильный обзор, что теоретически компенсирует низкую подвижность БПЛА.

Как прогнозирует Forbes, вскоре такие технологии начнут активно использовать на войне в Украине. Atlas уже давно поставляет свои беспилотники украинским войскам, не исключено, что в ближайшем будущем компании передаст и системы AtlasTETHER.

В июле прошлого года ВСУ получили 300 дронов AtlasPRO от Atlas Aerospace. Устройства-трикоптеры разработаны специально для военных, а потому получили защищенные каналы связи. Они могут проводить в воздухе до 32 мин. и пролетать до 15 км.