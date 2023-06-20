Розроблено дрони з "нескінченним" польотом: як вони допоможуть ЗСУ у бою (фото, відео)

Прив'язні дрони ще не набули широкого застосування серед військових, проте низка переваг дозволяє ефективно застосовувати їх для наведення та коригування вогню, вважають інженери.

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Стартап Atlas Aerospace із Латвії представив на авіасалоні Paris Air Show безпілотну систему AtlasTETHER із необмеженим часом польоту. Подробиці повідомляє видання Forbes.

AtlasTETHER з'єднує дрон з наземною станцією управління безпосередньо по тросу, який перетворює 220 В змінного струму в 400 В постійного, що дозволяє апарату літати скільки завгодно, поки йому подається електроенергія. Систему можна підключити до розетки, генератора або автомобільного зарядного пристрою.

Концепт технології AtlasTETHER для дронів Фото: Twitter

Крім електропостачання, трос забезпечує безпечний двосторонній зв'язок між БПЛА та контролером: противник не може виявити їх по радіосигналах або придушити засобами радіоелектронної боротьби. Якщо живлення троса та зв'язок втрачені, то безпілотник автоматично приземлиться, користуючись резервним акумулятором.

Atlas зробила систему у партнерстві з французькою компанією Elistair, яка називає себе "компанією з виробництва прив'язних дронів" і вже продемонструвала безперервні 50-годинні польоти зі своїми невеликими безпілотниками Orion 2. AtlasTETHER використовує ту ж технологію разом із дроном AtlasPRO, оснащеним військовими датчиками.

Дрон AtlasPRO, підключений тросом до системи Фото: Twitter

Так звані "прив'язні" дрони існують вже понад 50 років, але не набули великого поширення, оскільки обмежують свободу дій. Однак під час війни в Україні безпілотникам знайшли нове застосування, для якого харчування через троси ідеально підходять — наведення артилерії.

Отримуючи зображення з повітря, аеророзвідники передають точні координати цілей артилеристам та коригують їхній вогонь, дозволяючи стріляти більш точно та економно. Однак звичайні дрони не можуть довго перебувати в небі, вимагаючи регулярної заміни акумуляторів — операторам доводиться повертати їх перезаряджати приблизно кожні 20 хв.

Українські військові скаржаться, що їм не вистачає аналога російських "Орланів-10", здатних працювати до 12 годин без дозаправки, проте такі великі безпілотники літакового типу коштують понад сотню тисяч доларів. Електричні мультикоптери на прив'язі можуть стати економним розв'язанням проблеми.

Крім фінансової вигоди, AtlasTETHER пропонує велику швидкість передачі даних у реальному часі, оскільки пропускна спроможність кабелю вища, ніж у каналів радіозв'язку. Запустивши прив'язний дрон, артилеристи отримають хороший та стабільний огляд території, що теоретично компенсує низьку рухливість БПЛА.

Як прогнозує Forbes, невдовзі такі технології почнуть активно використовувати на війні в Україні. Atlas вже давно постачає свої безпілотники українським військам, не виключено, що найближчим часом компанії передасть і системи AtlasTETHER.

У липні минулого року ЗСУ отримали 300 дронів AtlasPRO від Atlas Aerospace. Пристрої-трикоптери розроблені спеціально для військових, тому отримали захищені канали зв'язку. Вони можуть проводити у повітрі до 32 хв та пролітати до 15 км.