Фонд "Повернись живим" передал в ВСУ 300 латвийских дронов Atlas (фото)

Первые коптеры уже поступили на вооружение Силам специальных операций. Особенность дронов в том, что они имеют защищенный канал связи.

Фонд "Повернись живим" передал украинской армии 300 коптеров за 5 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба волонтеров.

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Продолжается насыщение украинской армии дронами. На этот раз фонд закупил 100 комплексов латвийских Atlas. Один комплекс содержит в себе три дрона, планшет и ретрансляторы для них. Подчеркивается, что это первая закупка таких дронов. Они специально изготавливались под военные нужды.

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Atlas имеют защищенные каналы связи и применяются для разведки и корректировки артиллерийского огня. Первые дроны поступили на вооружение Сил специальных операций. Также проводится подготовка инструкторов для дальнейшего обучения аэроразведчиков. Волонтеры фонда пообещали выпустить более подробное видео с дронами Atlas.

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Дрон способен вести разведку на протяжении 32 минут на расстоянии до 15 км. На настройку дрона к полету уходит до трех минут. По заявлениям разработчиков, коптер способен работать практически при любой погоде.

Напомним, 6 июля фонд "Повернись живим" начал передавать БПЛА "Лелека-100" в ВСУ.

Ранее директор фонда Тарас Чмут заявил, что дальнейшие планы фонда — это закупка бронетехники и других объектов.