Бронетехника и воздух: Тарас Чмут о планах "Повернись живим" по закупке вооружения

По словам директора фонда, лицензия на право приобретения товаров двойного и военного назначения дает право покупать все, что только страны могут продать.

Директор фонда "Повернись живим" Тарас Чмут рассказал, какие планы у его команды после получения лицензии на право приобретения товаров двойного и военного назначение. Об этом он сообщил в интервью "Голос Америки".

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По словам Чмута, ныне его фонд занимается над открытием представительства в США так как Штаты — главный союзник и партнер Украины. Плюс "Повернись живим" заинтересованы в американском оружии и снаряжении.

Лицензия на право приобретения товаров двойного и военного назначения позволит напрямую и без посредников покупать все что угодно, и что готовы продать Украине. Сейчас фонд выполняет два заказа на 20 млн долларов по двум соглашениям.

"По одному – это бронетехника. По другому пока не буду разглашать, но она связана с воздухом. В обоих случаях это утверждалось и на уровне производителей, на нашем уровне – конечных получателей этой продукции – и на уровне поставщиков, в соответствии со своим законодательством и своими процедурами продажи подобного оружия для Украины", — заявил Чмут.

При этом соглашения подписаны не с США, а с другими странами. Более того, как утверждает Чмут, одно из них уже реализовано. О нем не стали сообщать публично из-за определенных причин. Второе же находится на этапе логистики в Украину.

Что может закупить фонд в США?

По словам Тараса Чмута, "Повернись живим" интересно легкие броневики Humvee, минометная артиллерия, в первую очередь 105-мм гаубицы. Плюс к этому речь может идти о рациях Harris, приборах ночного видения, тепловизионной оптики, а также вероятно, беспилотники, в том числе ударные.

Стоимость одного Хамви находится на уровне 50-70 тысяч долларов, а БПЛА Reaper может стоить миллионы, так как он идет в составе комплекса.

Напомним, 24 июня фонд "Повернись живим" реализовал свой самый дорогой проект в истории. Было закуплено 10 беспилотных комплексов с 20 беспилотниками.

Также Турция бесплатно передаст три Bayraktar TB2, на которые собирал фонд Сергея Притулы совместно с "Лачен пишет".