Бронетехніка та повітря: Тарас Чмут про плани "Повернися живим" із закупівлі озброєння
За словами директора фонду, ліцензія на право придбання товарів подвійного та військового призначення дає право купувати все, що лише країни можуть продати.
Директор фонду "Повернися живим" Тарас Чмут розповів, які плани в його команди після отримання ліцензії на право придбання товарів подвійного та військового призначення. Про це він повідомив в інтерв'ю "Голосу Америки".
За словами Чмута, нині його фонд опікується відкриттям представництва в США, оскільки Штати — головний союзник і партнер України. Плюс "Повернись живим" зацікавлений в американській зброї та спорядженні.
Ліцензія на право придбання товарів подвійного та військового призначення дозволить безпосередньо та без посередників купувати все, що завгодно, і що готові продати Україні. Наразі фонд виконує два замовлення на 20 млн доларів за двома угодами.
"По одному — це бронетехніка. По іншому поки не розголошуватиму, але вона пов'язана з повітрям. В обох випадках це стверджувалося і на рівні виробників, на нашому рівні — кінцевих одержувачів цієї продукції — і на рівні постачальників, відповідно до свого законодавства і своїми процедурами продажу такої зброї для України", — заявив Чмут.
Водночас угоди підписані не зі США, а з іншими країнами. Щобільше, як стверджує Чмут, одна з них уже реалізована. Про неї не стали повідомляти публічно через певні причини. Друга ж перебуває на етапі логістики в Україну.
Що може закупити фонд у США?
За словами Тараса Чмута, "Повернись живим" цікавиться легкими броньовиками Humvee, мінометною артилерією, насамперед 105-мм гаубицями. Плюс до цього мова може йти про рації Harris, прилади нічного бачення, тепловізійну оптику, а також ймовірно, безпілотники, зокрема ударні.
Вартість одного Хамві становить 50-70 тисяч доларів, а БПЛА Reaper може коштувати мільйони, оскільки він іде у складі комплексу.
Нагадаємо, 24 червня фонд "Повернись живим" реалізував свій найдорожчий проєкт в історії. Закуплено 10 безпілотних комплексів із 20 безпілотниками.
Також Туреччина безплатно передасть три Bayraktar TB2, на які збирав фонд Сергія Притули спільно з "Лачен пише".