На $8,5 млн: фонд "Повернись живим" реализовал самый дорогой в своей истории проект

Организация закупила 10 беспилотных комплексов PD-2 украинского производства с передвижными наземными станциями. Радиус полета БПЛА составляет более 200 км.

Благотворительный фонд "Повернись живим" реализовал самый дорогой в своей истории проект — приобрел 10 беспилотных комплексов PD-2 общей стоимостью $8,5 млн. Об этом организация сообщила у себя в Facebook.

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Как стало известно, за благотворительные средства, пожертвованные фонду, удалось купить 20 самолетов PD-2 и 10 наземных станций, переоборудованных в передвижные командные пункты управления.

"Это победа государственного уровня и каждого из вас!" — подчеркивают в организации.

PD-2 — это разведывательные БПЛА, разработанные в 2020 году украинской компанией UkrSpecSystems. Радиус полета БПЛА составляет более 200 км. Они способны пролететь более 1 тыс. км на одном баке и работать в воздухе до 12 часов.

[ + – ] БПЛА PD-2

Наземная станция управления обеспечивает управление сразу двумя летательными аппаратами.

Для взлета PD-2 не нужен аэродром: они могут взлетать вертикально. Кроме этого, они умеют автоматически отслеживать перемещение целей.

"Если, скажем, российский танк будет двигаться в кадре — камера БПЛА может автоматически двигаться за ним", — рассказали в фонде.

PD-2 будут корректировать стратегически важные удары, осуществляемые, к примеру, "Точкой У" или американской ракетной артиллерийской системой HIMARS.

"Эти комплексы попадут в руки опытных, профессиональных пилотов. PD-2 1 это беспилотники оперативно-тактического уровня. Их нельзя использовать в неумелых руках и на любые цели", — также отметили в организации.

22 июня также сообщалось, что "Повернись живим" стал первым в Украине благотвортворительным фондом, получившим официальное право покупать товары военного назначения за границей.

Напомним, фонд "Повернись живим" передал 15 машин подразделениям ВСУ Одесской и Харьковской областей для усиления сил ПВО, а также частей, ответственных за управление Bayraktar.

Ранее благотворительная организация опубликовала кадры работы украинской боевой авиации по ВС РФ, снятые на дрон.