Лучший БПЛА бригадного уровня: "Повернись живим" передает в армию закупленные "Лелекі-100"

Как отмечают в фонде, аэроразведка — это одно самых важных направлений работы и развития украинской армии.

Фонд "Повернись живим" передал в украинскую армию первые из 25 закупленных беспилотных авиакомплексов "Лелека-100". Об этом сообщает команда фонда в Фейсбуке.

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На средства волонтеров было закуплено 25 комплексов "Лелека-100" на общую сумму в 36 млн гривен. Теперь первые из них в скором времени передадут на вооружение в ВСУ. Стоимость одного комплекса составляет 1 440 000 гривен. Он состоит из одной станции управления и двух беспилотников.

По заявлению фонда, аэроразведка — одно из самых важных направлений работы и развития украинской армии. А "Лелека" — один из лучших разведывательных БПЛА бригадного уровня. Он способен развивать скорость до 140 км/ч и корректировать огонь артиллерии на глубину до 50 км.

Всего 25 комплексов хватит, чтобы покрыть потребности в беспилотниках в 25 подразделениях. Поставку всех 25 комплексов должны завершить до конца лета. Отмечается, что они были заказаны в топовой комплектации с пакетом обучения операторов, запчастями, расходниками, сервисом и обслуживанием.

"Лелека-100" — это разработка украинской компании DeViRo. Беспилотник поступил на вооружение ВСУ в мае 2021 года. Он предназначен для:

аэроразведки

патрулирования

картографирования местности с передачей данных в режиме реального времени

Отмечается, что он приспособлен для работы в условиях сложной эфирной обстановке — помехи и блокировки систем спутниковой навигации.

Напомним, 24 июня фонд "Повернись живим" закупил 10 беспилотных комплексов PD-2 на сумму 8,5 млн долларов.

Также сообщалось, что российская разработка аналога "Байрактара" провалилась из-за коррупции.