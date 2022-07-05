Разработка российского аналога Bayraktar провалилась: аналитики назвали причины (видео)
Разработку БПЛА "Альтиус" начали одновременно с Bayraktar, которых уже успели выпустить около 300 штук. РФ может похвастаться только одним прототипом, который так и не взяли на вооружение.
Россия за 20 лет так и не смогла начать серийное производство боевого беспилотника "Альтиус", который позиционирует как конкурента турецкого "Байрактара". По данным проекта "Гроші", причиной стала коррупция.
Казанское объединенное конструкторское бюро имени Симонова ("Сокол") начало разрабатывать свой беспилотник "Альтиус" в 2011 году почти одновременно со знаменитым Bayraktar TB2, который сейчас успешно применяется Вооруженными силами Украины. Изначально ударно-разведывательный дрон назывался "Альтаир", пропагандисты уверяли, что "аналогов нет" и рассказывали об уникальных технологиях. Первые летные испытания планировали провести в 2014-2015 годах, однако разработчики сорвали сроки и подняли прототип в воздух только в 2018 году.
"Это наша гордость. По многим характеристикам этот образец беспилотного ударно-разведывательного летательного аппарата превосходит аналоги зарубежных ведущих стран мира", — заявил заместитель начальника беспилотной авиации главного командования ВКС РФ Сергей Тюгай.
По информации "Грошей", турецкая компания Bayrak выпустила уже около 300 беспилотников Bayraktar, тогда как "Альтиус" существует в единственном экземпляре и до серийного производства еще далеко. Что касается технических характеристик, то российский БПЛА уступает конкурентам из Турции и США по скорости, а также по максимальной высоте. Единственным преимуществом является время полета — до 48 часов, но его обеспечили не русские конструкторы, а немецкий двигатель RED A03 от компании Rotax.
Как полагают аналитики, причиной медленного внедрения "Альтаира" является хищение денег, выделенных на разработку. В 2020 году гендиректора ОКБ имени Симонова Александра Гомзина обвинили в махинациях и краже 494 млн рублей. По версии следствия, в 2011-2012 годах бюро заключило фиктивные договоры с ООО "Милтек" для выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в результате которых были выведены 91,3 млн рублей. Спустя два года Александра Гомзина отпустили, а суд так и не смог выяснить, куда же делись деньги.
Вскоре проект переименовали в "Альтиус" и передали "Уральскому заводу гражданской авиации", где беспилотник пообещали модифицировать и испытать в 2021 году. Испытания прошли в конце прошлого года, но информации о принятии БПЛА на вооружение армией РФ не поступало. Некоторые источники уверяют, что первые поставки станут возможны только в 2023 году.
В России также разрабатывают новый ударный дрон "Охотник", который Сибирский научно-исследовательский институт авиации недавно испытал. Основатель компании по производству БПЛА DroneUA Валерий Яковенко считает, что россияне не смогут поставить дрон на вооружение ВС РФ из-за санкций, ограничивших поставки военной электроники.
Писали также, что в России разрабатывают новый способ защиты дронов от систем радиоэлектронной борьбы. Группа компаний "Калашников" обещает: новая технология сделает беспилотник неуязвимым для "глушилок" противника.