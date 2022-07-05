Разработка российского аналога Bayraktar провалилась: аналитики назвали причины (видео)

Разработку БПЛА "Альтиус" начали одновременно с Bayraktar, которых уже успели выпустить около 300 штук. РФ может похвастаться только одним прототипом, который так и не взяли на вооружение.

Россия за 20 лет так и не смогла начать серийное производство боевого беспилотника "Альтиус", который позиционирует как конкурента турецкого "Байрактара". По данным проекта "Гроші", причиной стала коррупция.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Казанское объединенное конструкторское бюро имени Симонова ("Сокол") начало разрабатывать свой беспилотник "Альтиус" в 2011 году почти одновременно со знаменитым Bayraktar TB2, который сейчас успешно применяется Вооруженными силами Украины. Изначально ударно-разведывательный дрон назывался "Альтаир", пропагандисты уверяли, что "аналогов нет" и рассказывали об уникальных технологиях. Первые летные испытания планировали провести в 2014-2015 годах, однако разработчики сорвали сроки и подняли прототип в воздух только в 2018 году.

"Это наша гордость. По многим характеристикам этот образец беспилотного ударно-разведывательного летательного аппарата превосходит аналоги зарубежных ведущих стран мира", — заявил заместитель начальника беспилотной авиации главного командования ВКС РФ Сергей Тюгай.

По информации "Грошей", турецкая компания Bayrak выпустила уже около 300 беспилотников Bayraktar, тогда как "Альтиус" существует в единственном экземпляре и до серийного производства еще далеко. Что касается технических характеристик, то российский БПЛА уступает конкурентам из Турции и США по скорости, а также по максимальной высоте. Единственным преимуществом является время полета — до 48 часов, но его обеспечили не русские конструкторы, а немецкий двигатель RED A03 от компании Rotax.

Как полагают аналитики, причиной медленного внедрения "Альтаира" является хищение денег, выделенных на разработку. В 2020 году гендиректора ОКБ имени Симонова Александра Гомзина обвинили в махинациях и краже 494 млн рублей. По версии следствия, в 2011-2012 годах бюро заключило фиктивные договоры с ООО "Милтек" для выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в результате которых были выведены 91,3 млн рублей. Спустя два года Александра Гомзина отпустили, а суд так и не смог выяснить, куда же делись деньги.

Вскоре проект переименовали в "Альтиус" и передали "Уральскому заводу гражданской авиации", где беспилотник пообещали модифицировать и испытать в 2021 году. Испытания прошли в конце прошлого года, но информации о принятии БПЛА на вооружение армией РФ не поступало. Некоторые источники уверяют, что первые поставки станут возможны только в 2023 году.

В России также разрабатывают новый ударный дрон "Охотник", который Сибирский научно-исследовательский институт авиации недавно испытал. Основатель компании по производству БПЛА DroneUA Валерий Яковенко считает, что россияне не смогут поставить дрон на вооружение ВС РФ из-за санкций, ограничивших поставки военной электроники.

Писали также, что в России разрабатывают новый способ защиты дронов от систем радиоэлектронной борьбы. Группа компаний "Калашников" обещает: новая технология сделает беспилотник неуязвимым для "глушилок" противника.