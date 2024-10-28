В России создали аналог турецкого БПЛА Bayraktar: что о известно о "Черном дрозде" (видео)

Конструкторы также показали дрон-камикадзе "Рысь", очень похожий на американский V-BAT с системой вертикального взлета и посадки.

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В России заявили о создании военного беспилотника "Черный дрозд", который называют аналогом турецкого Bayraktar. Разработчик, частная авиастроительная компания, не раскрыла свое название, но поделилась подробностями своего проекта с российским медиа Mash.

По словам авиаконструктора Арсена Грицкевича, "Черный дрозд" может нести полезную нагрузку весом до 160 килограммов, летать на высоте до 3000 метров и проводить в небе до 8 часов. Беспилотник имеет двигатель мощностью 67 лошадиных сил и защищенный канал связи и движок на 67 лошадок. Он может взлетать и садиться вне аэродромов, например, в полях непосредственно на линии боевого соприкосновения.

Российский беспилотник "Черный дрозд" Фото: Скриншот

Арсен Грицкевич продемонстрировал ролик, на котором "Черный дрозд" стоит на взлетной полосе. Внешне БпЛА выглядит почти полной копией Bayraktar TB2 от турецкого производителя Baykar Makina, которые в начале полномасштабной войны весьма успешно применяла Украина, только сильнее выпирает воздухосборник над двигателем и камера расположена ближе к концу носа.

Кроме "Черного дрозда" компания показала также дрон-камикадзе "Рысь" с системой вертикального взлета и посадки. Он оснащается боевой частью весом в 10 килограммов, а если не находит цель, то может приземлиться в удобном для военных месте. По внешнему виду он сильно напоминает V-BAT от американских компаний Northrop Grumman и Shield AI. Единственное заметное отличие — у российской модели два винта вместо одного.

Российский барражирующий БпЛА "Рысь" Американский беспилотник V-BAT Фото: Northrop Grumman

Третий БПЛА — "Смерч", сделан по схеме вертолетов Камова. Может нести на себе противотанковые ракеты "Корнет" или 20 килограммов взрывчатки, чтобы действовать в режиме камикадзе. По словам разработчиков, способен находиться в воздухе до 45 минут.

Российский беспилотный вертолет "Смерч" Фото: Скриншот

Судя по видео, компания пока не поставляет свои БпЛА российской армии, но очень хочет, чтобы ее заметили. Конструктор говорит, что команда готова передать все свои патенты государству, лишь бы дроны закупали для армии.

Ранее писали, что в России создали копию украинских дронов "Баба Яга". Она получила необычную защиту системы спутниковой навигации от подавления.

Писали также о провальном российском дроне "Альтиус", который тоже должен был стать ответом Bayraktar. Казанское объединенное конструкторское бюро имени Симонова ("Сокол") начало разрабатывать свой беспилотник "Альтиус" еще в 2011 году, но до сих пор так и не запустило серийное производство.