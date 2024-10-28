У Росії створили аналог турецького БПЛА Bayraktar: що відомо про "Чорного дрозда" (відео)

Конструктори також показали дрон-камікадзе "Рись", дуже схожий на американський V-BAT із системою вертикального зльоту і посадки.

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У Росії заявили про створення військового безпілотника "Чорний дрізд", який називають аналогом турецького Bayraktar. Розробник, приватна авіабудівна компанія, не розкрила свою назву, але поділилася подробицями свого проєкту з російським медіа Mash.

За словами авіаконструктора Арсена Грицкевича, "Чорний дрізд" може нести корисне навантаження вагою до 160 кілограмів, літати на висоті до 3000 метрів і проводити в небі до 8 годин. Безпілотник має двигун потужністю 67 кінських сил і захищений канал зв'язку та двигун на 67 конячок. Він може злітати і сідати поза аеродромами, наприклад, у полях безпосередньо на лінії бойового зіткнення.

Російський безпілотник "Чорний дрізд" Фото: Скриншот

Арсен Грицкевич продемонстрував ролик, на якому "Чорний дрізд" стоїть на злітній смузі. Зовні БпЛА виглядає майже повною копією Bayraktar TB2 від турецького виробника Baykar Makina, які на початку повномасштабної війни вельми успішно застосовувала Україна, тільки сильніше випирає повітрозбірник над двигуном і камера розташована ближче до кінця носа.

Крім "Чорного дрозда" компанія показала також дрон-камікадзе "Рись" із системою вертикального зльоту і посадки. Він оснащується бойовою частиною вагою в 10 кілограмів, а якщо не знаходить ціль, то може приземлитися в зручному для військових місці. За зовнішнім виглядом він дуже нагадує V-BAT від американських компаній Northrop Grumman і Shield AI. Єдина помітна відмінність — у російської моделі два гвинти замість одного.

Російський баражувальний БпЛА "Рысь" Американський безпілотник V-BAT Фото: Northrop Grumman

Третій БПЛА — "Смерч", зроблений за схемою вертольотів Камова. Може нести на собі протитанкові ракети "Корнет" або 20 кілограмів вибухівки, щоб діяти в режимі камікадзе. За словами розробників, здатний перебувати в повітрі до 45 хвилин.

Російський безпілотний вертоліт "Смерч" Фото: Скриншот

Судячи з відео, компанія поки що не постачає свої БпЛА російській армії, але дуже хоче, щоб її помітили. Конструктор каже, що команда готова передати всі свої патенти державі, аби дрони закуповували для армії.

Раніше писали, що в Росії створили копію українських дронів "Баба Яга". Вона отримала незвичайний захист системи супутникової навігації від придушення.

Писали також про провальний російський дрон "Альтіус", який теж мав стати відповіддю Bayraktar. Казанське об'єднане конструкторське бюро імені Симонова ("Сокіл") почало розробляти свій безпілотник "Альтіус" ще 2011 року, але досі так і не запустило серійне виробництво.