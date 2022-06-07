Испугались "глушилок" ВСУ: в России разрабатывают новый способ защиты дронов

Новый проект "Ростеха" доказывает успешное применение украинцами систем радиоэлектронной борьбы, а также проигрыш россиян в космической гонке, рассказал Фокусу Валерий Яковенко.

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Инженеры из группы компаний "Калашников" разработали новую технологию для защиты российских дронов от систем радиоэлектронной борьбы. Глава компании по производству БПЛА DroneUA Валерий Яковенко рассказал Фокусу, сможет ли Россия получить заявленные преимущества.

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Представители государственной корпорации "Ростех" заявили агентству "ТАСС", что новый модуль навигации сделает российские беспилотники практически невосприимчивыми к "глушению". В основе системы лежит "замкнутый контур управления", благодаря которому дроны перестанут зависеть от спутников.

"Это позволяет беспилотнику успешно противостоять средствам радиоэлектронной борьбы, перехватить управление таким дроном невозможно", — заявили в "Ростехе".

В госкорпорации добавили, что во время испытаний новый метод навигации оказался значительно точнее, чем инерциальный, который заключается в определении координат движущихся объектов на основании инерции тел и не требует внешних сигналов или ориентиров, например звезд, радиоволн или космических спутников. Разработчики уверяют, что благодаря новой технологии потери дронов станут единичным явлением.

Как отметил Валерий Яковенко в беседе с журналистом Фокуса, неизвестно, что именно "Ростех" называет "замкнутым контуром управления" и реальна ли эта технология. Россия постоянно использует манипулятивные приемы, называя новыми именами старые технологии или возможности. Существующие технологии могут иметь как преимущества, так и недостатки, но учитывая стратегию коммуникации РФ, ее заявления не стоит принимать на веру.

"Отдельно стоит отметить упоминание спутниковых технологий, как тех от которых не зависит навигация приборов – это пример не только подтверждения эффективности работы украинских систем РЕБ, но и результатом того, что Россия проигрывает космическую гонку западным союзникам Украины. Нарративы по покорению космоса очень активно публикуется пропагандистскими медиа и здесь есть стремление выдать желаемое за действительное. И именно с помощью таких тезисов о независимости от спутниковых технологий формируют у нас видение реального положения вещей, что не имеет основания у россиян", — прокомментировал основатель DroneUA.

Ранее писали, что ВСУ будут "глушить" связь войск РФ американскими РЭБ. По словам осведомленных источников, небольшое количество украинских военнослужащих уже начали учатся, как подавлять вражеские коммуникации и электронику, чтобы получить весомое преимущество в войне.

Фокус рассказывал, что Россия пугает новым ударным дроном "Охотник", но Украине не стоит их бояться. По мнения Валерия Яковенко, РФ не сможет серийно производить столь сложные военные беспилотники, ведь санкции лишили страну зарубежной электроники, а самостоятельно она такие комплектующие производить не способна.

Сообщали также, что успешно сбивают российские дроны из-за дешевой китайской электроники и коррупции. Исследователи пришли к выводу, что чиновники РФ разворовали деньги и не обеспечили военной технике должную защиту от систем радиоэлектронной борьбы.