Унікальні дрони-камікадзе Rotem скоро з'являться на озброєнні трьох країн (відео)

Дешеві та прості в управлінні безпілотники розганяються до 370 км/год і атакують цілі з точністю до 1 м. Вони вже довели свою ефективність на полі бою.

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Компанія Israel Aerospace Industries (IAI) постачатиме трьом країнам НАТО свої дрони-камікадзе Rotem. Вона розкрила подробиці у пресрелізі на своєму офіційному сайті.

За словами самих виробників, Rotem є унікальним тактичним баражувальним боєприпасом із системою вертикального зльоту і посадки, який уже перевірений у бойових умовах. Безпілотник із тривалістю польоту близько 30 хв дає змогу завдавати ударів на відстані до 10 км. Він також може зависати в повітрі приблизно на дев'ять годин, дозволяючи військовим стежити за місцевістю через денну або нічну камеру в очікуванні цілі.

Завдяки простому управлінню і міцній конструкції, Rotem можуть застосовувати окремі солдати-піхотинці або невеликі армійські підрозділи прямо на полі бою. Він особливо ефективний у міських умовах, оскільки дає змогу спостерігати та уражати цілі, заховані за будівлями. Якщо ж оператору не вдалося знайти відповідну ціль, то дрон можна повернути, замінити акумулятор і відправити на іншу місію. У комплект для одного солдата входять рюкзак із двома БПЛА, пультом управління, системою зв'язку, запасними батареями та зарядним пристроєм.

Комплекс Rotem із двома дронами, рюкзаком, станцією керування та батареями

Характеристики дрона Rotem:

вага БПЛА — 5,8 кг;

вага повного комплексу — 16,7 кг;

вага боєголовки — 1,2 кг (дві гранати M-67);

час польоту з боєголовкою — 30 хв;

час польоту з розвідувальним модулем — 45 хв;

дальність ураження — 10 км;

висота польоту — до 1524 м;

швидкість у режимі патрулювання — від 100 до 157 км/год;

швидкість пікірування — 370 км/год;

точність ураження — 1 м;

оптична камера — 13х зум і роздільна здатність 720 пікс;

інфрачервона камера — 2х зум і роздільна здатність 640 x 480 пікс.

Як зазначає IAI, під час численних боїв безпілотники Rotem завдали шкоди, що у багато разів перевищує його фізичні розміри. Легка, компактна і недорога система "змінила поле бою" і зацікавила збройні сили по всьому світу, зокрема армію Естонії та ще 3 неназваних країн NATO, які уклали з компанією багатомільйонні контракти.

"Придбання Rotem трьома різними членами НАТО відображає високий глобальний попит на тактичні баражувальні боєприпаси, що і далі росте", — зазначив віцепрезидент ракетного підрозділу IAI Аві Еліша. — "Унікальні можливості Rotem, включно з вертикальним зльотом і посадкою, роблять його ідеальним вибором для сценаріїв ближнього бою, включно з міським боєм".

Нещодавно компанія BlueBird Aero Systems розробила в Ізраїлі надточні дрони-камікадзе SpyX. Вони літають зі швидкістю до 150 км/год з боєголовками вагою по 2,5 кг на відстань до 50 км.

У травні Ізраїль представив безпілотний підводний човен BlueWhale довжиною 12 метрів. За словами розробників, він може плавати на глибині до 100 м, розвивати швидкість до 27 км/год і оснащений безліччю датчиків для розвідки.