"Сложная работа": в МВД показали подготовку бойцов ТРО к ведению городских боев (фото)

По словам преподавателя тактико-специальной подготовки майора Максима Саморока, зачистка городских улиц и кварталов от вражеских сил считается одним из самых трудных видов боев.

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Под руководством старшего преподавателя кафедры тактико-специальной подготовки Академии Национальной гвардии Украины майора Максима Саморока прошла подготовка военнослужащих территориальной обороны к городским боям. Об этом говорится на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины.

Сообщается, что военные отработали проникновение группами прикрытия и штурма в объект и проведение зачистки здания, в котором находятся вражеские позиции.

Бойцы территориальной обороны

В обучении был задействован макет местности, а также карты и схемы, на которых командиры тренировались докладывать оперативную обстановку, ставить задачи и отдавать боевые приказы. Для создания общего представления о реальных боевых действиях использовались имитационные средства.

"Бой в условиях города считается одним из самых трудных видов. Зачищать от врага улицы и кварталы – сложная работа. Но действия военнослужащих не оставили сомнений: они способны сделать это, научить других и увлечь за собой", – рассказал Максим Саморок.

Тренировка бойцов ТРО

Бойцы ТРО отрабатывают ведение городских боев

По словам авторов публикации, в процессе обучения бойцы территориальной обороны получили от опытных инструкторов важные практические навыки, необходимые при ведении боев в условиях города.

Напомним, что 31 марта глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о наборе резерва в "Гвардию наступления", так как восемь основных бригад уже практически сформированы и готовы к активным наступательным действиям.

Ранее, 23 марта, в МВД также показали тренировки бригады оперативного назначения "Спартан" с использованием новых штурмовых винтовок украинского производства Форт-22.

Еще мы сообщали о том, что 27 марта стало известно о завершении обучения украинских танкистов, осваивавших управление танками Challenger 2 на территории Великобритании. По данным британского Минобороны, обученный экипаж успеет прибыть в Украину до начала наступления ВСУ.