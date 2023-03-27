"Будут сражаться за свою родину": ВСУ завершили обучение на танках Challenger в Британии

Британские специалисты назвали честью провести инструктаж для украинских военнослужащих. В Минобороны Королевства рассчитывают, что танки Challenger 2 и обученный экипаж прибудут в Украину до начала масштабного контрнаступления.

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Украинские танкисты завершили обучение в Великобритании и вскоре отправятся обратно на родину бороться с российской агрессией. Об этом сообщает издание The Guardian.

Речь идет о тех военнослужащих, которые проходили обучение на танках Challenger 2, что были переданы западными союзниками несколько месяцев назад. В Минобороны Великобритании отмечают, что и обученный экипаж и сама военная техника успеют приехать к масштабному контрнаступлению ВСУ.

"Вдохновляет наблюдать за решимостью украинских солдат, которые завершили обучение на танках Challenger 2 на британской земле. Мы будем продолжать поддерживать их и делать все возможное, чтобы поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Примечательно, что украинские военные прошли специальный инструктаж по тому, как командовать, водить, а также определять вражескую цель, после чего поражая ее.

"Для команды центра боевых маневров было честью провести это обучение для наших украинских партнеров. Мы все были чрезвычайно поражены продемонстрированным уровнем компетентности, и мы не сомневаемся, что наши друзья будут использовать танки Challenger 2 наиболее эффективно в будущих боях, когда они будут сражаться за свою родину", – сказал лейтенант Джон Стоун, который руководил учебной миссией.

Напомним, 22 марта в МИД Британии ответили на обвинения президента РФ Владимира Путина в "ядерной эскалации". Министр иностранных дел Великобритании отметил, что снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2, которые получит Украина, не являются ядерным оружием.