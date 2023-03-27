"Битимуться за свою батьківщину": ЗСУ завершили навчання на танках Challenger у Британії

Британські інструктори назвали честю провести інструктаж для українських військовослужбовців. У Міноборони Королівства розраховують, що танки Challenger 2 та навчений екіпаж прибудуть до України до початку масштабного контрнаступу.

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Українські танкісти завершили навчання у Великобританії і незабаром вирушать назад на батьківщину боротися з російською агресією. Про це повідомляє видання The Guardian.

Йдеться про тих військовослужбовців, які проходили навчання на танках Challenger 2, що були передані західними союзниками кілька місяців тому. У Міноборони Великобританії зазначають, що і навчений екіпаж, і сама військова техніка встигнуть приїхати до масштабного контрнаступу ЗСУ.

"Надихає спостерігати за рішучістю українських солдатів, які завершили навчання на танках Challenger 2 на британській землі. Ми продовжуватимемо підтримувати їх і робити все можливе, щоб підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", – сказав міністр оборони Великобританії Бен Воллес.

Цікаво, що українські військові пройшли спеціальний інструктаж щодо того, як командувати, водити, а також визначати ворожi цiлi, після чого уражати їх.

"Для команди центру бойових маневрів було честю провести це навчання для наших українських партнерів. Ми всі були надзвичайно вражені продемонстрованим рівнем компетентності, і ми не сумніваємося, що наші друзі будуть використовувати танки Challenger 2 найбільш ефективно у майбутніх боях, коли вони боротимуться за свою батьківщину", – сказав лейтенант Джон Стоун, який керував навчальною місією.

Нагадаємо, 22 березня в МЗС Британії відповіли на звинувачення президента РФ Володимира Путіна у "ядерній ескалації". Міністр закордонних справ Великобританії зазначив, що снаряди зі збідненим ураном для танків Challenger 2, які отримає Україна, не є ядерною зброєю.