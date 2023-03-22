"Ми бачили погрози": в МЗС Британії відповіли на звинувачення Путіна у "ядерній ескалації"

Міністр закордонних справ Великої Британії зазначив, що снаряди зі збідненим ураном для танків Challenger 2, які отримає Україна, не є ядерною зброєю.

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Глава Міністерства закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що постачання Збройним силам України снарядів зі збідненим ураном для танків Challenger 2 не є "ядерною ескалацією". Про це пише видання The Guardian.

Заява Клеверлі прозвучала на тлі звинувачення з боку президента Росії Володимира Путіна у використанні західних країн "зброї з ядерним компонентом".

Під час виступу на презентації урядової міжнародної технологічної стратегії в Лондоні глава британського МЗС вказав на те, що боєприпаси зі збідненим ураном не належать до ядерної зброї.

"Це не ядерні боєприпаси, це суто звичайні боєприпаси. І, звичайно ж, ми бачили погрози з боку Володимира Путіна щоразу, коли Велика Британія та наші сусіди, друзі та союзники прагнули підтримати Україну в їхньому захисті від цієї жорстокої, незаконної та невиправданої війни, яку Росія розв'язала проти України", — констатував Клеверлі.

Міністр також додав, що єдиною державою, яка порушує це питання, є Російська Федерація.

Нагадаємо, що 21 березня заступниця міністра оборони Великобританії Аннабель Голді повідомила про можливі постачання Україні снарядів із збідненим ураном для танків Challenger 2. Такі боєприпаси мають гарну горючість й ефективні проти бронетехніки.

У відповідь на це Володимир Путін під час зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном сказав, що західні країни вирішили воювати з РФ "до останнього українця". Російський президент стверджує, що Кремль "мусить реагувати".

На новину про постачання ЗСУ снарядів зі збідненим ураном також відреагував Олександр Лукашенко, який заявив, що "в Росії не тільки збіднений уран" і що відповідь РФ буде страшною для всієї планети.