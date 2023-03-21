ЗСУ отримають снаряди з збідненим ураном для Challenger 2, – Міноборони Великобританії

За словами представника РФ в ОБСЄ Костянтина Гаврилова, передачу Україні снарядів із сердечниками з збідненого урану буде розцінено Кремлем як "застосування брудних ядерних бомб".

Related video

Великобританія має намір постачати Збройним силам України снаряди зі збідненим ураном, призначені для танків Challenger 2. Про це повідомила заступник міністра оборони Великобританії Аннабель Голді, відповівши на запитання на сайті британського уряду.

"Поряд із наданням Україні ескадрону основних бойових танків Challenger 2, ми поставлятимемо боєприпаси, зокрема бронебійні снаряди, що містять збіднений уран", — написала Голді.

Заступник голови британського оборонного відомства також зазначила, що подібні боєприпаси мають високий рівень ефективності при знищенні сучасних танків і бронетехніки.

ЗСУ отримають снаряди із збідненим ураном

Навіщо в снарядах збіднений уран

Збіднений уран є більш щільним, ніж свинець приблизно вдвічі. Його використовують у виготовленні бронебійних боєприпасів, а також підвищення стійкості броні воєнної техніки.

До використання снарядів з збідненим ураном зазвичай вдаються у зв'язку з їхньою здатністю завдавати суттєвих заборонних руйнувань. Такі боєприпаси також мають гарну горючість, що забезпечує високу бронебійну дію.

Передача ЗСУ снарядів із збідненим ураном: що говорять у РФ

У січні цього року глава російської делегації в ОБСЄ Костянтин Гаврилов заявив на форумі у Відні, що Кремль прирівнюватиме постачання Україні снарядів із сердечниками з збідненого урану до "застосування брудних ядерних бомб".

"У разі постачання Києву таких снарядів для натовської важкої воєнної техніки ми розглядатимемо це як застосування проти Росії брудно-ядерних бомб з усіма наслідками, що випливають" — сказав Гаврилов.

Нагадаємо, що 20 березня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про виділення ЗСУ пакету допомоги на 350 млн доларів, який включає додаткову кількість снарядів для HIMARS, гаубиць і бойових машин піхоти Bradley.

Раніше, 17 березня, журналісти повідомили, що в ЄС розглядають варіант закупівель артилерійських боєприпасів для України у США та Юної Кореї, оскільки не впевнені, що зможуть швидко наростити власне виробництво.

За даними Сил оборони та безпеки України від 15 березня, для захисту та звільнення окупованих територій ЗСУ потребують додаткових постачань снарядів, мін, ракет та безпілотників.