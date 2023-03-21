ВСУ получат снаряды с обедненным ураном для Challenger 2, – Минобороны Великобритании

По словам представителя РФ в ОБСЕ Константина Гаврилова, передача Украине снарядов с сердечниками из обедненного урана будет расценена Кремлем как "применение грязных ядерных бомб".

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Великобритания намерена поставлять Вооруженным силам Украины снаряды с обедненным ураном, предназначенные для танков Challenger 2. Об этом сообщила заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди, отвечая на вопрос на сайте британского правительства.

"Наряду с предоставлением Украине эскадрона основных боевых танков Challenger 2, мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран" — написала Голди.

Замглавы британского оборонного ведомства также отметила, что подобные боеприпасы обладают высоким уровнем эффективности при уничтожении современных танков и бронетехники.

ВСУ получат снаряды с обедненным ураном

Зачем в снарядах обедненный уран?

Обеденный уран является более плотным, нежели свинец примерно в два раза. Его используют в изготовлении бронебойных боеприпасов, а также для повышения устойчивости брони военной техники.

К использованию снарядов с обедненным ураном обычно прибегают в связи с их способностью наносить существенные запреградные разрушения. Такие боеприпасы также имеют хорошую горючесть, что обеспечивает высокое бронебойное действие.

Передача ВСУ снарядов с обедненным ураном: что говорят в РФ

В январе этого года глава российской делегации в ОБСЕ Константин Гаврилов заявил на форуме в Вене, что Кремль будет приравнивать поставку Украине снарядов с сердечниками из обедненного урана к "применению грязных ядерных бомб".

"В случае поставки Киеву таких снарядов для натовской тяжелой военной техники мы будем рассматривать это как применение против России грязно-ядерных бомб со всеми вытекающими последствиями" — сказал Гаврилов.

Напомним, что 20 марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении ВСУ пакета помощи на 350 млн долларов, который включает в себя дополнительное количество снарядов для HIMARS, гаубиц и боевых машин пехоты Bradley.

Ранее, 17 марта, журналисты сообщили, что в ЕС рассматривают вариант закупок артиллерийских боеприпасов для Украины у США и Юной Кореи, так как не уверены в том, что смогут быстро нарастить собственное производство.

По данным Сил обороны и безопасности Украины от 15 марта, для защиты и освобождения оккупированных территорий ВСУ нуждаются в дополнительных поставках снарядов, мин, ракет и беспилотников.