"Нужно для победы": в Минобороны дали перечень приоритетного оружия для ВСУ (инфографика)

В список приоритетов вошли ракеты для HIMARS, дроны и танковые снаряды. Military Media Center отмечает, что западное вооружение имеет значительное преимущество на поле боя над советским.

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Украинские защитники нуждаются в снарядах, минах, ракетах и БПЛА. ВСУ необходимо и оборонительное, и наступательное вооружение. Об этом сообщили на медийной площадке Сил обороны и безопасности Украины Military Media Center.

"Из-за высокой интенсивности боевых действий, а также для защиты и освобождения оккупированных РФ территорий Украина нуждается в поставках как оборонного, так и наступательного вооружения от международных партнеров", — заявили в медиацентре.

Согласно списку, опубликованному Military Media Center, приоритетами ВСУ в вооружении для фронта являются:

ракеты к HIMARS и MARS;

155-мм снаряды;

120-мм мины;

ракеты к системам ПВО;

ракеты к противотанковым ракетным комплексам (ПТРК);

авиационные средства поражения;

дроны-камикадзе;

танковые снаряды 105 и 125 мм.

Инфографика Military Media Center "Приоритеты для фронта" Фото: Military Media Center

В Military Media Center подчеркнули, что западное вооружение более эффективно, чем советские аналоги, благодаря техническим характеристикам. На поле боя предоставленное международными партнерами оружие имеет преимущество над оружием ВС РФ.

"Это позволяет украинским военным тратить меньше боеприпасов и при этом добиваться всех поставленных задач с меньшим риском для жизни", — написали в медиацентре.

Напомним, 14 марта исследователь Брэди Африк поделился в соцсетях выводом, что ВС РФ готовятся к контрнаступлению защитников Украины. Он опубликовал спутниковые снимки, свидетельствующие о строительстве захватчиками укреплений по линии фронта в нескольких регионах.

Сегодня, 15 марта, министр обороны Украины Алексей Резников в телеэфире также сообщил о подготовке российских армейцев к контрнаступлению ВСУ. По его словам, оккупанты роют окопы и сооружают фортификационные укрепления. "Это значит, что россияне уже готовятся к защите", — сказал он.