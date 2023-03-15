Готовятся к наступлению ВСУ: в сети появились фото оборонительных сооружений оккупантов

Оборонительные сооружения противник возводит практически вдоль всей фронтовой лини Луганской и Запорожской областей. Также враг укрепляется на Крымском направлении и на подступах к Мариуполю.

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Российская армия готовится к контрнаступлению украинских Сил обороны, возводя на оккупированных территориях фортификационные сооружения. К такому выводу пришел исследователь Брэди Африк на основе спутниковых снимков.

В своем Twitter он опубликовал 14 марта фотографии, свидетельствующие об активном строительстве укреплений практически вдоль всей линии фронта в Луганской и Запорожской областях, а также частично в Донецкой и Херсонской областях.

Расположение обронительных сооружений ВС РФ

"В Луганской области российские войска вырыли новые траншеи за пределами оккупированных городов. Например, эти оборонительные сооружения под Лисичанском были построены за последние несколько месяцев", — пишет Африк.

Оборонительные сооружения россиян под Лисичанском

В Донецкой области за последнюю неделю укрепления появились вдоль дорог, ведущих к Мариуполю и другим оккупированным городам.

Оборонительные сооружения вдоль дороги на Мариуполь

На юге Украины российские войска продолжают расширять существующие оборонительные сооружения и добавлять новые линии укреплений. При этом возведением фортификаций оккупанты начали заниматься несколько месяцев назад, отметил исследователь. В частности новые сооружения появились под населенным пунктом Чистополье.

Линия укреплений под Частопольем

Также российские войска укрепляются вдоль дорог в оккупированный Крым — за последние несколько месяцев там появились траншеи и заграждения. Африк предполагает, что весна и лето, вероятно, станут решающими для Украины.

Укрепления ВС РФ на Крымском направлении

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