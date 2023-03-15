Готовятся к наступлению ВСУ: в сети появились фото оборонительных сооружений оккупантов
Оборонительные сооружения противник возводит практически вдоль всей фронтовой лини Луганской и Запорожской областей. Также враг укрепляется на Крымском направлении и на подступах к Мариуполю.
Российская армия готовится к контрнаступлению украинских Сил обороны, возводя на оккупированных территориях фортификационные сооружения. К такому выводу пришел исследователь Брэди Африк на основе спутниковых снимков.
В своем Twitter он опубликовал 14 марта фотографии, свидетельствующие об активном строительстве укреплений практически вдоль всей линии фронта в Луганской и Запорожской областях, а также частично в Донецкой и Херсонской областях.
"В Луганской области российские войска вырыли новые траншеи за пределами оккупированных городов. Например, эти оборонительные сооружения под Лисичанском были построены за последние несколько месяцев", — пишет Африк.
В Донецкой области за последнюю неделю укрепления появились вдоль дорог, ведущих к Мариуполю и другим оккупированным городам.
На юге Украины российские войска продолжают расширять существующие оборонительные сооружения и добавлять новые линии укреплений. При этом возведением фортификаций оккупанты начали заниматься несколько месяцев назад, отметил исследователь. В частности новые сооружения появились под населенным пунктом Чистополье.
Также российские войска укрепляются вдоль дорог в оккупированный Крым — за последние несколько месяцев там появились траншеи и заграждения. Африк предполагает, что весна и лето, вероятно, станут решающими для Украины.Важно
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины в ближайшее время перейдут в контрнаступление. По словам заместителя директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаила Самуся, первые фазы контрнаступательной операции будут не наземные с применением высокоточного оружия.
Министр по вопросам интеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 14 марта заявила, что представители оккупационных администраций в Украине готовятся к экстренной эвакуации. В то же время в каких именно районах планируется эвакуация Верещук не уточнила.