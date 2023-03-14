"Запахло жареным": коллаборанты готовятся эвакуировать свои семьи из-за наступления ВСУ

По данным Центра национального сопротивления, представители оккупационных администраций должны выехать в Крым за два часа до отступления ВС РФ.

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Пророссийская оккупационная администрация на временно захваченных противником территориях Украины готовится к экстренной эвакуации. Об этом сообщила министр по вопросам интеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в своем Телеграм-канале.

"Враг на временно оккупированных территориях начал подготовку к экстренной эвакуации определенных категорий работников оккупационных администраций и членов их семей", — написала она.

Из каких именно районов Украины оккупанты собираются вывозить свои семьи и имущество Верещук не уточнила.

В то же время в Центре национального сопротивления сообщили о том, что оккупанты разработали план эвакуации должностных лиц вражеской администрации и их родственников из временно захваченной Васильевки (Запорожская область).

По информации, которой владеет Центр, оккупационная администрация этого города и члены семей коллаборантов во время наступления ВСУ должны выехать в Крым за два часа до отступления российских военных.

Заметим, что на Крымском полуострове ВС РФ и местная оккупационная администрация тоже начали готовить пути к отступлению. В частности, оккупанты формируют перечень работников и их семей, подлежащих первоочередной эвакуации.

В частности, план эвакуации уже разработан и утвержден для Красноперекопска.

Напомним, 11 марта координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко назвал три плацдарма, где ВСУ могут начать контрнаступление. По словам эксперта, у каждого из плацдармов есть свои преимущества и недостатки. Однако какой именно выберут наши военные — знают только в Генштабе ВСУ.

Кроме того, руководитель областной военной администрации Луганской области Сергей Гайдай 13 марта рассказал о том, что ВСУ через несколько недель будут готовы наступать на Луганщине. По его словам, в районе Белогоровки, Кременной и Сватово, как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сложилась сложная ситуация. Однако к окончанию распутицы Силы обороны смогут перейти от глухой обороны к контрнаступлению.