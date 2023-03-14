"Запахло смаженим": колаборанти готуються евакуювати свої сім'ї через наступ ЗСУ

За даними Центру національного спротиву, представники окупаційних адміністрацій мають виїхати до Криму за дві години до відступу ЗС РФ.

Related video

Проросійська окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених противником територіях України готується до екстреної евакуації. Про це повідомила міністриня з питань інтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у своєму телеграм-каналі.

"Ворог на тимчасово окупованих територіях почав підготовку до екстреної евакуації певних категорій працівників окупаційних адміністрацій та членів їхніх сімей", — написала вона.

З яких саме районів України окупанти збираються вивозити свої родини та майно Верещук не уточнила.

Водночас у Центрі національного спротиву повідомили про те, що окупанти розробили план евакуації посадових осіб ворожої адміністрації та їхніх родичів із тимчасово захопленої Василівки (Запорізька область).

За інформацією, якою володіє Центр, окупаційна адміністрація цього міста та члени сімей колаборантів під час наступу ЗСУ мають виїхати до Криму за дві години до відступу російських військових.

Зауважимо, що на Кримському півострові ЗС РФ та місцева окупаційна адміністрація теж почали готувати шляхи до відступу. Зокрема, окупанти формують перелік працівників та їхніх сімей, які підлягають першочерговій евакуації.

Зокрема, план евакуації вже розроблено та затверджено для Красноперекопська.

Нагадаємо, 11 березня координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко назвав три плацдарми, де ЗСУ можуть розпочати контрнаступ. За словами експерта, у кожного з плацдармів є свої переваги та недоліки. Однак який саме оберуть наші військові — знають лише у Генштабі ЗСУ.

Крім того, керівник обласної військової адміністрації Луганської області Сергій Гайдай 13 березня розповів про те, що ЗСУ за кілька тижнів будуть готові наступати на Луганщині. За його словами, в районі Білогорівки, Кремінної та Сватового, як повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, склалася складна ситуація. Однак до закінчення бездоріжжя Сили оборони зможуть перейти від глухої оборони до контрнаступу.