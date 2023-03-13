Накопичуємо резерви: ЗСУ за декілька тижнів будуть готові наступати на Луганщині (відео)

У районі Білогорівки, Кремінної та Сватового, як повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, склалася складна ситуація. Однак до закінчення бездоріжжя Сили оборони зможуть перейти від глухої оборони до контрнаступу.

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Українські бійці Сил оборони продовжують відбивати атаки супротивника в Луганській області, де склалася важка ситуація. Проте вже за два-три тижні Збройні сили зможуть зібрати резерви, щоб перейти в контрнаступ. Про це заявив керівник обласної військової адміністрації Луганської області Сергій Гайдай.

За словами голови ОВА, українські захисники продовжують утримувати позиції та відбивати атаки противника в районі Білогорівки, Сватового та Кремінної.

"Можу сказати, що там у нас досить важка ситуація, особливо на напрямі Кремінної та Білогорівки тому, що російські окупаційні війська зосередили максимальні зусилля саме там. Туди вони постійно кидають у наступ нові резерви", — розповів Гайдай.

Він окремо наголосив на ситуації під Кремінною. За його словами, там штурмують позиції ЗСУ кадрові підрозділи російської армії, на озброєнні яких знаходяться сучасні зразки, такі як танки Т-90М "Прорив" та БМПТ "Термінатор". Однак останнім часом окупанти почали використовувати старіші танки Т-72, а з "Термінаторів" залишилася лише одна машина, уточнив Гайдай.

Голова адміністрації вважає, що нинішні погодні умови, які заважають супротивникові просуватися вперед, грають на руку українським бійцям. І тому протягом двох-трьох тижнів до моменту закінчення бездоріжжя українські сили зможуть накопичити необхідний резерв, щоб перейти в контрнаступ.

Нагадаємо, на початку лютого у мережі з'явилися кадри знищення російської бойової машини підтримки танків "Термінатор". На кадрах було видно, що по техніці було завдано три удари — останній снаряд точно влучив у ціль, після чого "Термінатор" підірвався і спалахнув.

Раніше Гайдай повідомив, що російські окупанти перекинули новітні танки Т-90 на передову в Луганській області. Але за два тижні загарбники пересіли на Т-72.