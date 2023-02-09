Із третьої спроби: опубліковано кадри знищення російського БМПТ "Термінатор" (відео)

Українські військові виявили російську техніку серед лісу та почали її обстрілювати. З третьої спроби снаряд влучив у ціль, внаслідок чого "Термінатор" підірвався та спалахнув.

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Боєць Морської піхоти із підрозділу "Гвардія" показав, як Збройні сили України знищили російську бойову машину підтримки танків "Термінатор" у Луганській області. Відповідне відео він опублікував на своєму каналі в Telegram.

На кадрах видно, як українські сили завдають ударів по техніці серед лісів кілька разів. З третьої спроби снаряд влучив у ціль, внаслідок чого "Термінатор" підірвався та спалахнув.

Що відомо про БМПТ "Термінатор"?

Це російська бойова машина підтримки танків, яка працює у складі танкових формувань. Мета цього озброєння — ураження протитанкових засобів противника, щоб ефективно придушувати живу силу, оснащену гранатометами, протитанковими комплексами, стрілецькою зброєю.

Термінатор може також уражати на ходу і з місця танки, БМП та інші високозахисні цілі.

Зазначимо, що ці БМПТ Росія застосовувала у складі 90-ї танкової дивізії в районі Сєвєродонецька Луганської області, а кілька одиниць було пошкоджено під час обстрілу.

Нагадаємо, 9 лютого голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що українські військові знищили "Термінатор" у районі Кремінної. Крім того, видання Defence Express писало, що разом із цією технікою було підбито два танки ЗС РФ: Т-90М з мінним тралом і Т-80 БВМ.

Раніше, 4 жовтня, ЗМІ писали, що РФ перекинула до 10 Термінаторів на південь України. За весь час війни російські війська залучали до боїв БМПТ лише один раз під час штурму Сєвєродонецька. Така політика була пов'язана з контрнаступом ЗСУ.