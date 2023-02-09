С третьей попытки: опубликованы кадры уничтожения российского БМПТ "Терминатор" (видео)

Украинские военные обнаружили российскую технику среди леса и начали ее обстреливать. С третьей попытки снаряд попал в цель, в результате чего "Терминатор" подорвался и загорелся.

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Боец Морской пехоты из подразделения "Гвардия" показал, как Вооруженные силы Украины уничтожили российскую боевую машину поддержки танков "Терминатор" в Луганской области. Соответсвующее видео он опубликовал на своем канале в Telegram.

На кадрах видно, как украинские силы наносят удары по технике среди леса несколько раз. С третьей попытки снаряд попал в цель, в результате чего "Терминатор" подорвался и загорелся.

Что известно о БМПТ "Терминатор"?

Это российская боевая машина поддержки танков, которая работает в составе танковых формирований. Цель этого вооружения — поражение противотанковых средств противника, чтобы эффективно подавлять живую силу, оснащенную гранатометами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием.

"Терминатор" может также поражать на ходу и с места танки, БМП и другие высокозащитные цели.

Отметим, что эти БМПТ Россия применяла в составе 90-й танковой дивизии в районе Северодонецка Луганской области, а несколько единиц были повреждены в ходе обстрела.

Напомним, 9 февраля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что украинские военные уничтожили "Терминатор" в районе Кременной. Кроме того, издание Defence Express писало, что вместе с этой техникой были подбиты два танка ВС РФ: Т-90М с минным тралом и Т-80 БВМ.

Ранее, 4 октября, СМИ писали, что РФ перебросила до 10 "Терминаторов" на юг Украины. За все время войны российские войска привлекали к боям БМПТ только один раз при штурме Северодонецка. Такая политика была связана с контрнаступлением ВСУ.