Армия РФ перебросит на южное направление БМПТ "Терминатор", – СМИ

За все время войны российские войска привлекали к боям БМПТ только один раз при штурме Северодонецка. Такая политика связана с контрнаступлением ВСУ.

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Российские войска перебросят на юг Украины до 10 БМПТ "Терминатор", чтобы попытаться остановить украинское контрнаступление. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на несколько источников.

Оккупанты планируют перебросить боевые машины поддержки танков "Терминатор" на южное направление. Не исключено, что для переброски техники используют Крымский мост и железную дорогу на временно оккупированном полуострове.

Ожидается, что российские войска привлекут до 10 БМПТ "Терминатор" против ВСУ. Однако в издании подчеркивают, что за все время войны враг только единожды привлек БМПТ для штурма украинских позиций возле Северодонецка.

В реальных боях "Терминатор" себя показал неэффективно. Украинская артиллерия заставила отступать эту технику в мае под Северодонецком. До этого ВС РФ показательно "катали" свои БМПТ вдоль разных участков фронта. Сообщается, что вероятно, ВС РФ потеряли несколько машин, поэтому все эти 4 месяца они находились на ремонте. После восстановления их сразу отправят на фронт.

БМПТ — это многоцелевая машина, предназначенная для противостояния легкобронированным целям, танкам, БМП и вертолетам. "Терминатор" оснащен двумя 30-мм пушками, крупнокалиберным пулеметом и противотанковых комплексом "Атака-Т". Экипаж составляет 5 человек. Базируется машина на шасси от Т-72 или Т-90А.

Напомним, в ноябре 2021 года в РФ начали комплектовать первую роту БМПТ "Терминатор" в 90-й танковой дивизии.

Сообщения о переброске "Терминаторов" под Северодонецк появилось в мае 2022 года. ВС РФ перебросили половину всех имеющихся машин.