Армія РФ перекине на південний напрямок БМПТ "Термінатор", – ЗМІ

За весь час війни російські війська залучали до боїв БМПТ лише один раз, під час штурму Сєвєродонецька. Така політика пов'язана з контрнаступом ЗСУ.

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Російські війська перекинуть на південь України до 10 БМПТ "Термінатор", щоб спробувати зупинити український контрнаступ. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на кілька джерел.

Окупанти планують перекинути бойові машини підтримки танків "Термінатор" на південний напрямок. Не виключено, що для перекидання техніки використовують Кримський міст та залізницю на тимчасово окупованому півострові.

Очікується, що російські війська залучать до 10 БМПТ "Термінатор" проти ЗСУ. Однак у виданні наголошують, що за весь час війни ворог лише одного разу залучив БМПТ для штурму українських позицій біля Сєвєродонецька.

У реальних боях "Термінатор" показав себе неефективно. Українська артилерія змусила відступати цю техніку у травні під Сєвєродонецьком. До цього ЗС РФ показово "катали" свої БМПТ вздовж різних ділянок фронту. Повідомляється, що, ймовірно, ЗС РФ втратили кілька машин, тому всі ці 4 місяці вони перебували на ремонті. Після відновлення їх одразу відправлять на фронт.

БМПТ — це багатоцільова машина, призначена для протистояння легкоброньованим цілям, танкам, БМП та вертольотам. "Термінатор" оснащений двома 30-мм гарматами, великокаліберним кулеметом та протитанковим комплексом "Атака-Т". Екіпаж складає 5 осіб. Базується машина на шасі від Т-72 чи Т-90А.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року в РФ почали комплектувати першу роту БМПТ "Термінатор" у 90-й танковій дивізії.

Повідомлення про перекидання "Термінаторів" під Сєвєродонецьк з'явилося у травні 2022 року. ЗС РФ перекинули половину всіх наявних машин.