РФ перекинула під Сєвєродонецьк новітні БМПТ "Термінатор" (відео)

Загалом на озброєнні російської армії перебуває 8 "Термінаторів", половина з яких засвітилися в районі Сєвєродонецька.

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У соціальних мережах публікують відео з найновішими бойовими машинами підтримки танків "Термінатор" на підступах до Сєвєродонецька. Про це повідомляє Мілітарний.

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На короткому відеоролику, знятого на підступах до Сєвєродонецька, зафіксовано 4 БМПТ "Термінатор" із позначкою "V". Перекидання цього виду техніки в бік України фіксували ще у квітні 2022 року.

Тоді на всіх БМПТ нанесли кола у вигляді тактичного знака, що означало про намір застосувати техніку у вторгненні. Ешелон зафіксували у Брянській області.

[ + – ] Ешелон БМПТ у Брянській області

Усього на озброєнні російської армії є 8 "Термінаторів" у складі 90-ї танкової дивізії. Контракт із "Уралвагонзаводом" на виробництво 12 одиниць підписано ще у 2017 році.

БМПТ — це багатоцільова машина, призначена для протистояння легкоброньованим цілям, танкам, БМП та вертольотам. "Термінатор" оснащений двома 30-мм гарматами, великокаліберним кулеметом та протитанковим комплексом "Атака-Т". Екіпаж складає 5 людей. В основі БМП лежить шасі, корпусні деталі, вузли та агрегати танка Т-90А, існує варіант на базі Т-72. Ціна однієї одиниці від 1,5 до 5 млн доларів.

Нагадаємо, 10 листопада 2021 року у РФ почали комплектувати першу роту новими БМПТ "Термінатор".

10 травня в мережі з'явилося відео знищення найсучаснішого танка ЗС РФ Т-90М "Прорив".