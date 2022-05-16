РФ перебросила под Северодонецк новейшие БМПТ "Терминатор" (видео)

Всего на вооружении российской армии находится 8 "Терминаторов", половина из которых засветились в районе Северодонецка.

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В социальных сетях публикуют видео с новейшими боевыми машинами поддержки танков "Терминатор" на подступах к Северодонецку. Об этом сообщает Милитарный.

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На коротком видеоролике, снятого на подступах к Северодонецку, зафиксированы 4 БМПТ "Терминатор" с отметкой "V". Переброску данного вида техники в сторону Украины фиксировали еще в апреле 2022 года.

Тогда на всех БМПТ были нанесены круги в виде тактического знака, что означало о намерении применить технику во вторжении. Эшелон был зафиксирован в Брянской области.

[ + – ] Эшелон БМПТ в Брянской области

Всего на вооружении российской армии есть 8 "Терминаторов" в составе 90-й танковой дивизии. Контракт с "Уралвагонзаводом" на производство 12 единиц был подписан еще в 2017 году.

БМПТ — это многоцелевая машина, предназначенная для противостояния легкобронированным целям, танкам, БМП и вертолетам. "Терминатор" оснащен двумя 30-мм пушками, крупнокалиберным пулеметом и противотанковых комплексом "Атака-Т". Экипаж составляет 5 человек. В основе БМП лежит шасси, корпусные детали, узлы и агрегаты танка Т-90А, существует вариант на базе Т-72. Цена одной единицы от 1,5 до 5 млн долларов.

Напомним, 10 ноября 2021 в РФ начали комплектовать первую роту новыми БМПТ "Терминатор".

10 мая в сети появилось видео уничтожения самого современного танка ВС РФ Т-90М "Прорыв".