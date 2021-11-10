В РФ комплектуют первую роту новыми БМПТ "Терминатор" на базе Т-90 (видео)
После завершения испытаний, первые 9 БМПТ поступили в армию. Они проходили испытания в течение года, за который выявили целый ряд недостатков.
До 1 декабря 2021 года в РФ войдет первая партия БМПТ "Терминатор" в состав 90-й танковой дивизии Центрального военного округа. Об этом сообщает Defense Express.
Сообщается, что в течение года БМПТ проходили испытания и обучение экипажей. Военные изучали их характеристики, новые способы применения, а также огневую мощь.
В следующем году планируется провести учения, которые будут нацелены на изучение применение "Терминатора" в боевых условиях. Всего поставлено 9 БМПТ. На данный момент их нельзя полноценно использовать из-за отсутствия машины командира роты.
"БМПТ — очень эффективна, равных по огневой мощности в таком классе машин нет", — заявляет командующий ЦВО Лапин.
Как пишут в издании, вероятнее всего роту "Терминаторов" будут использовать в направлении главного удара. В Минобороны РФ планируют проводить эксперименту по применению БМПТ.
БМПТ "Терминатор", — это многоцелевая боевая гусеничная машина огневой поддержки. Она имеет усиленное бронирование и приборы управления огнем. Машина способна поражать пехоту, танки и БМП, а также вести борьбу с авиацией вместе с ПВО. Может поставляться на базе Т-90А или Т-72.
При испытаниях был выявлены недостатки:
- малый калибр пушек и гранатометов
- малые углы наведения
- слабое бронирование модуля вооружения
- малый боекомплект ПТУРов
- отсутствие активной защиты и РЛС
- высокая стоимость в варианте на базе Т-90А
А среди преимуществ выделяют систему разведки, наблюдения, целеуказания, вооружение, мощное бронирование корпуса.
Напомним, в Германии показали самую совершенную и боеспособную БМП Lynx.
Фокус сообщал, что авианосец "Адмирал Кузнецов" вернется во флот не раньше конца 2023 года.