В РФ комплектуют первую роту новыми БМПТ "Терминатор" на базе Т-90 (видео)

После завершения испытаний, первые 9 БМПТ поступили в армию. Они проходили испытания в течение года, за который выявили целый ряд недостатков.

До 1 декабря 2021 года в РФ войдет первая партия БМПТ "Терминатор" в состав 90-й танковой дивизии Центрального военного округа. Об этом сообщает Defense Express.

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Сообщается, что в течение года БМПТ проходили испытания и обучение экипажей. Военные изучали их характеристики, новые способы применения, а также огневую мощь.

В следующем году планируется провести учения, которые будут нацелены на изучение применение "Терминатора" в боевых условиях. Всего поставлено 9 БМПТ. На данный момент их нельзя полноценно использовать из-за отсутствия машины командира роты.

"БМПТ — очень эффективна, равных по огневой мощности в таком классе машин нет", — заявляет командующий ЦВО Лапин.

Как пишут в издании, вероятнее всего роту "Терминаторов" будут использовать в направлении главного удара. В Минобороны РФ планируют проводить эксперименту по применению БМПТ.

БМПТ "Терминатор", — это многоцелевая боевая гусеничная машина огневой поддержки. Она имеет усиленное бронирование и приборы управления огнем. Машина способна поражать пехоту, танки и БМП, а также вести борьбу с авиацией вместе с ПВО. Может поставляться на базе Т-90А или Т-72.

При испытаниях был выявлены недостатки:

малый калибр пушек и гранатометов

малые углы наведения

слабое бронирование модуля вооружения

малый боекомплект ПТУРов

отсутствие активной защиты и РЛС

высокая стоимость в варианте на базе Т-90А

А среди преимуществ выделяют систему разведки, наблюдения, целеуказания, вооружение, мощное бронирование корпуса.

Напомним, в Германии показали самую совершенную и боеспособную БМП Lynx.

Фокус сообщал, что авианосец "Адмирал Кузнецов" вернется во флот не раньше конца 2023 года.