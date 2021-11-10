Работы затягиваются: авианосец РФ "Адмирал Кузнецов" вернется во флот не ранее 2023 года

Судно ремонтируют с 2018 года, сначала оно должно было вернуться в строй в 2020 году, но из-за пожара на верфи, сроки передвинули. Теперь их перенесли из-за постройки нового дока.

Единственный авианосец РФ "Адмирал Кузнецов" планируется поставить на новый сухой док в июне следующего года, а завершить все работы к концу 2023. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в оборонно-промышленном комплексе.

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По информации издания, сухой док должен принять авианосец в июне 2022 года. Корабль встанет на стапель для постановки винто-рулевой группы и корпусных работ.

"Его ремонт завершится летом 2023 года, и в конце того же года авианосец передадут флоту", — заявил источник.

Он также добавил, что сам док готов принять корабль и в конце этого года, но лучше эту процедуру проводить при устойчивой погоде, в теплое и светлое время, так будет безопаснее.

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"Адмирал Кузнецов" встал на ремонт в апреле 2018 года. Первоначальной датой возвращения в строй судна назывался 2020 год. Однако 12 декабря в 2019 году на заводе, где стоял авианосец, произошел пожар. Его тушением занимались сутки. Ущерб от пожара составил 500 млн рублей (184,2 млн гривен). После пожара было заявлено, что сроки ремонта перенесены на 2022 год. Сейчас сроки работ снова продлеваются.

В рамках ремонта судно должно получить новый комплекс ПРО "Панцирь", новые котлы, насосы и полетные системы вместе с энергоустановкой.

Авианосец в 2017 году был в походе в Средиземном море, в ходе которого впервые в истории ВМФ было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР в Сирии. По официальным данным, "Адмирал Кузнецов" потерял во время похода два палубных истребителя. А по возвращению на базу он сильно дымил.

Напомним, в 2018 "Адмирал Кузнецов" был признан худшим авианосцем в истории по версии журнала The National Interest.