Роботи затягуються: авіаносець РФ "Адмірал Кузнецов" повернеться у флот не раніше 2023 року

Судно ремонтують із 2018 року, спочатку воно мало повернутися в стрій у 2020 році, але через пожежу на верфі терміни пересунули. Тепер їх перенесли через будівництво нового доку.

Єдиного авіаносця РФ "Адмірал Кузнецов" планується поставити на новий сухий док у червні наступного року, а завершити всі роботи до кінця 2023 року. Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на джерела в оборонно-промисловому комплексі.

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За інформацією видання, сухий док має прийняти авіаносець у червні 2022 року. Корабель стане на стапель для постановки гвинто-кермової групи та корпусних робіт.

"Його ремонт завершиться влітку 2023 року, і наприкінці того ж року авіаносець передадуть флоту", — заявило джерело.

Він також додав, що сам док готовий прийняти корабель і наприкінці цього року, але краще цю процедуру проводити за стійкої погоди, у теплий і світлий час, так буде безпечніше.

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"Адмірал Кузнецов" став на ремонт у квітні 2018 року. Початковою датою повернення у стрій судна називався 2020 рік. Проте 12 грудня 2019 року на заводі, де стояв авіаносець, сталася пожежа. Його гасінням займалися добу. Збитки від пожежі склали 500 млн рублів (184,2 млн гривень). Після пожежі було заявлено, що терміни ремонту перенесено на 2022 рік. Наразі терміни робіт знову продовжуються.

У межах ремонту судно має отримати новий комплекс ПРО "Панцир", нові котли, насоси та польотні системи разом із енергоустановкою.

Авіаносець у 2017 році був у поході в Середземному морі, під час якого вперше в історії ВМФ було здійснено бойове застосування палубних винищувачів Су-33 та МіГ-29КР у Сирії. За офіційними даними, "Адмірал Кузнецов" утратив під час походу два палубні винищувачі. А після повернення на базу він сильно димів.

Нагадаємо, у 2018 році "Адмірал Кузнецов" був визнаний найгіршим авіаносцем в історії за версією журналу The National Interest.