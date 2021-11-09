Плавучі труни. Топ-5 найгірших авіаносців в історії

За минуле століття в будівництві авіаносців сталося безліч невдач, що не дивно з огляду на масштаб поставлених завдань. Вивчайте хіт-парад найгірших авіаносців в історії за версією The National Interest в перекладі Фокуса.

Авіаносці, історія яких бере свій відлік більше 100 років тому від британського корабля HMS Hermes – це вершина сучасної військово-морської техніки. Будівництво авіаносця – витратний і технічно масштабний захід, який випробовує на міцність усі рівні суднобудівної промисловості. Але проектування та будівництво – лише половина справи; після будівництва необхідно належним чином оснастити й обслуговувати цих величезних бегемотів. Не дивно, що за минуле століття у виробництві авіаносців було багато невдач.

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Ось п'ять найгірших авіаносців, які будь-коли спускалися на воду.

Авіаносець "Адмірал Кузнецов" — ВМФ Росії

На початку 1990-х років ВМФ Росії успадкував від свого радянського попередника свій єдиний авіаносець "Адмірал Кузнецов". Мабуть, найгірший авіаносець із тих, що експлуатуються сьогодні, старий "Кузнецов" в останні десятиліття переживає аварію за аварією. У 2016 році він безславно взяв участь у сирійській кампанії Росії, вивергаючи чорний дим і призвівши до краху кількох винищувачів. "Кузнецова" було виведено з ладу наприкінці 2017 року, коли сімдесятитонний кран пробив корпус судна та затопив його сухий док. Наприкінці 2019 року "Адмірал Кузнецов" спалахнув під час планових зварювальних робіт. Унаслідок інциденту було завдано збитків на суму близько мільярда доларів, загинуло двоє людей і більше десятка отримали поранення. Незважаючи на ці невдачі, "Кузнецов" має повернутися до ладу у 2023 році.

[ + – ] Авіаносець "Адмірал Кузнецов" у доку Фото: Christopher Michel

Авіаносець "Чакрі Нарубет" — Королівські ВМС Таїланду

Перший і єдиний авіаносець Таїланду, HTMS "Чакрі Нарубет" (Chakri Naruebet), побудований на іспанських верфях Базану та введений у дію Королівських ВМС Таїланду в березні 1977 року. Легкий авіаносець, призначений для експлуатації змішаних бойових вертольотів і літаків вертикального/короткого зльоту та посадки (V/STOL) Harrier, "Чакрі Нарубет" був задіяний у низці операцій із надання допомоги при стихійних лихах у 2000-х роках. Однак за умов постійного дефіциту бюджету "Нарубет" перетворився на обтяжливу ношу для ВМС Таїланду. Згідно з останніми даними, авіаносець виходить у море на регулярні навчальні місії не частіше одного разу на місяць.

[ + – ] Перший і єдиний авіаносець Таїланду, HTMS "Чакрі Нарубет" Фото: PH3 ALEX C. WITTE

Авіаносець USS Ranger — ВМС США

При будівництві першого спеціалізованого авіаносця ВМС США Ranger було прийнято багато сумнівних рішень. Відносно невеликий, легкоозброєний і недостатньо захищений Ranger був визнаний непридатним для тихоокеанських місій проти японського імператорського флоту. Натомість його направили до Атлантики для виконання менш відповідальних завдань воєнного часу, а 1944 року його було переведено на навчальну службу.

[ + – ] Авіаносець Ranger був визнаний непридатним для тихоокеанських місій проти японського імператорського флоту. Фото: U.S. Navy Photo

Авіаносець "Ляонін" — закуплений Китаєм в України

Китайський авіаносець типу 001 "Ляонін" створений на основі корпусу недобудованого авіаносця класу "Кузнецов", який Китай у 1998 році придбав у України, давши сумнівну обіцянку використати корабель як плавуче казино. Через швидке старіння компонентів і схильність до збоїв у подачі електроенергії дідок "Ляонін" із 2010-х років в основному виконує навчальні завдання. Повідомляється, що нещодавно судно реконструювали, але рівень цих передбачуваних поліпшень залишається невідомим.

[ + – ] Китайський авіаносець типу 001 "Ляонін" Фото: Baycrest

Авіаносець "Сінано". Імператорський флот Японії

Багато з перших авіаносців були переобладнані з лінкорів і крейсерів. "Сінано" Імператорського флоту Японії доводить небезпеку такого підходу. "Сінано", третій із лінкорів класу "Ямато", став жертвою протиріч у підходах: одна фракція в керівництві імперії хотіла перепрофілювати "Сінано" на спеціалізований авіаносець, тоді як інші бачили його швидше в ролі броньованого корабля підтримки, здатного нести десятки винищувачів. Другий підхід переміг, і "Сінано" був приречений на неактуальність. Термін служби "Сінано" в японському флоті закінчився, не встигнувши розпочатися: авіаносець був потоплений підводним човном USS Archerfish класу "Балао" 29 листопада 1944 року, менш ніж через два тижні після початку ходових випробувань.

[ + – ] Авіаносець "Сінано" був приречений на неактуальність Фото: Hiroshi Arakawa

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Про автора

Марк Епіскопос – репортер The National Interest із питань національної безпеки.