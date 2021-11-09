Плавучие гробы. Топ-5 худших авианосцев в истории

За минувшее столетие в строительстве авианосцев произошло множество неудач, что неудивительно, учитывая масштаб поставленных заданий. Фокус составил хит-парад худших авианосцев в истории.

Авианосцы, история которых берет свой отсчет более 100 лет назад от британского корабля HMS Hermes, – это вершина современной военно-морской техники. Строительство авианосца – затратное и технически масштабное мероприятие, которое испытывает на прочность все уровни судостроительной промышленности. Но проектирование и строительство – только половина дела; после постройки необходимо должным образом оснастить и обслуживать этих громадных бегемотов. Неудивительно, что за прошедшее столетие в производстве авианосцев было множество неудач.

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Вот пять худших авианосцев, когда-либо спускавшихся на воду.

Авианосец "Адмирал Кузнецов" — ВМФ России

В начале 1990-х годов ВМФ России унаследовал от своего советского предшественника свой единственный авианосец "Адмирал Кузнецов". Пожалуй, самый худший авианосец из эксплуатируемых сегодня, дряхлый "Кузнецов" в последние десятилетия переживает аварию за аварией. В 2016 году он бесславно поучаствовал в сирийской кампании России, изрыгая черный дым и приведя к крушению нескольких истребителей. "Кузнецов" был выведен из строя в конце 2017 года, когда семидесятитонный кран пробил корпус судна и затопил его сухой док. В конце 2019 года "Адмирал Кузнецов" загорелся во время плановых сварочных работ. В результате инцидента был нанесен ущерб на сумму около миллиарда долларов, погибли два человека и более десятка получили ранения. Несмотря на эти неудачи, "Кузнецов" должен вернуться в строй в 2023 году.

[ + – ] Авианосец "Адмирал Кузнецов" в доке Фото: Christopher Michel

Авианосец "Чакри Нарубет" — Королевские ВМС Таиланда

Первый и единственный авианосец Таиланда, HTMS "Чакри Нарубет" (Chakri Naruebet), построен на испанских верфях Базана и введен в строй Королевских ВМС Таиланда в марте 1977 года. Легкий авианосец, предназначенный для эксплуатации смешанных боевых вертолетов и самолетов вертикального/короткого взлета и посадки (V/STOL) Harrier, "Чакри Нарубет" был задействован в ряде операций по оказанию помощи при стихийных бедствиях в 2000-х годах. Однако в условиях постоянного дефицита бюджета "Нарубет" превратился в обременительную ношу для ВМС Таиланда. Согласно последним сводкам, авианосец выходит в море на регулярные учебные миссии не чаще одного раза в месяц.

[ + – ] Первый и единственный авианосец Таиланда, HTMS "Чакри Нарубет" Фото: PH3 ALEX C. WITTE

Авианосец USS Ranger — ВМС США

При строительстве первого специализированного авианосца ВМС США Ranger было принято множество сомнительных решений. Относительно небольшой, легковооруженный и недостаточно защищенный, Ranger был признан непригодным для тихоокеанских миссий против японского императорского флота. Вместо этого его направили в Атлантику для выполнения менее ответственных задач военного времени, а в 1944 году он был переведен на учебную службу.

[ + – ] Авианосец Ranger был признан непригодным для тихоокеанских миссий против японского императорского флота. Фото: U.S. Navy Photo

Авианосец "Ляонин" — закуплен Китаем у Украины

Китайский авианосец типа 001 "Ляонин" создан на основе корпуса недостроенного авианосца класса "Кузнецов", который Китай в 1998 году приобрел у Украины, дав сомнительное обещание использовать корабль в качестве плавучего казино. Из-за быстрого устаревания компонентов и склонности к сбоям в подаче электроэнергии старичок "Ляонин" с 2010-х годов в основном выполняет учебные задачи. Сообщается, что недавно судно реконструировали, но степень этих предполагаемых улучшений остается неизвестной.

[ + – ] Китайский авианосец типа 001 "Ляонин" Фото: Baycrest

Авианосец "Синано". Императорский флот Японии

Многие из первых авианосцев были переоборудованы из линкоров и крейсеров. "Синано" Императорского флота Японии доказывает опасность такого подхода. "Синано", третий из линкоров класса "Ямато", стал жертвой противоречий в подходах: одна фракция в руководстве империи хотела перепрофилировать "Синано" в специализированный авианосец, в то время как другие видели его скорее в роли бронированного корабля поддержки, способного нести десятки истребителей. Второй подход победил, и "Синано" был обречен на неактуальность. Срок службы "Синано" в японском флоте закончился, не успев начаться: авианосец был потоплен подводной лодкой USS Archerfish класса "Балао" 29 ноября 1944 года, менее чем через две недели после начала ходовых испытаний.

[ + – ] Авианосец "Синано" был обречен на неактуальность Фото: Hiroshi Arakawa

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Об авторе

Марк Эпископос – репортер The National Interest по вопросам национальной безопасности.