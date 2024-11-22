Хмельная катастрофа: как Лондон затопило смертельной волной пива

Трудно представить себе потоп из пива, однако такое событие действительно произошло в октябре 1814 года в Лондоне. На одной из пивоварен произошла авария, которая привела к разрушениям и смертям.

Жизнь в шумном городе полна неожиданных рисков, но мало кто может представить себе смерть, связанную с пивным потопом. 17 октября 1814 года Лондон стал свидетелем необычной катастрофы, когда огромная волна алкоголя прокатилась по улицам города, оставив после себя разрушения, пишет IFLScience.

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Катастрофа произошла на пивоварне "Лошадиная подкова" на Тоттенхэм-Корт-Роуд, оживленном центре Лондона XIX века. На этой пивоварне находился массивный чан высотой 6,7 метров, заполненный примерно 3500 бочками коричневого портерного эля.

Известный своим насыщенным шоколадным вкусом, этот эль стал смертельно опасным, когда одно из железных колец чана не выдержало. Разрыв высвободил более 320 000 галлонов (1 210 000 литров) пива на окружающую территорию, образовав 4,6-метровую волну, которая разрушила дома и предприятия.

Среди жертв была барменша, которая работала в пабе "Тависток Армс", одном из нескольких заведений, затопленных наводнением. Всего сразу погибло восемь человек, а девятая жертва умерла через несколько дней от алкогольного отравления. Как отмечают историки, посреди хаоса многие жители пытались пить пиво прямо с улиц, а аромат темного пива сохранялся месяцами.

Суды признали произошедшее "стихийным бедствием", освободив пивоварню от юридической ответственности. Несмотря на это решение, пивоварня столкнулась с финансовым крахом, а убытки составили 1,25 миллиона фунтов стерлингов.

Последствия катастрофы также привели к тому, что некоторые семьи выставляли умерших родственников для сбора средств — жуткая, но распространенная практика в эпоху, увлеченную болезненными изюминками.

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Эта чрезвычайная катастрофа служит напоминанием о том, как промышленные аварии могут привести к невероятным последствиям, даже если речь идет о таком, казалось бы, обычном веществе, как пиво.

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