Хмільна катастрофа: як Лондон затопило смертельною хвилею пива

Важко уявити собі потоп із пива, проте така подія дійсно відбулася у жовтні 1814 року в Лондоні. На одній із броварень сталася аварія, що призвела до руйнувань та смертей.

Життя в галасливому місті сповнене несподіваних ризиків, але мало хто може уявити собі смерть, пов'язану з пивним потопом. 17 жовтня 1814 року Лондон став свідком незвичайної катастрофи, коли величезна хвиля алкоголю прокотилася вулицями міста, залишивши по собі руйнування, пише IFLScience.

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Катастрофа сталася на пивоварні "Кінська підкова" на Тоттенхем-Корт-Роуд, жвавому центрі Лондона XIX століття. На цій броварні знаходився масивний чан заввишки 6,7 метрів, заповнений приблизно 3500 бочками коричневого портерного елю.

Відомий своїм насиченим шоколадним смаком, цей ель став смертельно небезпечним, коли одне із залізних кілець чану не витримало. Розрив вивільнив понад 320 000 галонів (1 210 000 літрів) пива на навколишню територію, утворивши 4,6-метрову хвилю, яка зруйнувала будинки і підприємства.

Серед жертв була барменка, яка працювала в пабі "Тавісток Армс", одному з кількох закладів, затоплених повінню. Загалом одразу загинуло вісім людей, а дев'ята жертва померла через кілька днів від алкогольного отруєння. Як зазначають історики, посеред хаосу багато мешканців намагалися пити пиво прямо з вулиць, а аромат темного пива зберігався місяцями.

Суди визнали подію "стихійним лихом", звільнивши пивоварню від юридичної відповідальності. Попри це рішення, пивоварня зіткнулася з фінансовим крахом, а збитки склали 1,25 мільйона фунтів стерлінгів.

Наслідки катастрофи також призвели до того, що деякі сім'ї виставляли померлих родичів для збору коштів — моторошна, але поширена практика в епоху, захоплену хворобливими цікавинками.

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Ця надзвичайна катастрофа слугує нагадуванням про те, як промислові аварії можуть призвести до неймовірних наслідків, навіть якщо йдеться про таку, здавалося б, звичайну речовину, як пиво.

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