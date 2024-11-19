Перші в історії фізичні докази: у давньоєгипетських кухлях Беса знайшли заборонені речовини

Досліджуючи один із рідкісних кухлів Беса, вчені виявили у ньому сліди галюциногенів. Дехто припускав, що артефакти містили священну воду, молоко або пиво, але точний вміст залишався загадкою впродовж сотень років.

Дослідники виявили перші в історії фізичні докази наявності галюциногенів у кухлі, якому майже 2000 років. Це відкриття, яке підтверджує історичні свідчення та давні міфи, стало результатом роботи професора з Університету Південної Флориди, пише Phys.org.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У дослідженні використовувався передовий хімічний аналіз для вивчення одного з рідкісних кухлів Беса, особливого типу кераміки, пов'язаного з давньоєгипетськими ритуалами. Ці артефакти, включно зі зразком, подарованим Музею мистецтв Тампа в 1984 році, прикрашені зображенням Беса, божества, яке шанувалося за захист, родючість і лікувальні практики.

Дослідники виявили перші в історії фізичні докази наявності галюциногенів у кухлі, якому майже 2000 років Фото: Scientific Reports (2024). DOI: 10.1038/s41598-024-78721-8

Дослідження свідчить, що ці артефакти, яким майже 2 000 років, використовували в магічних церемоніях.

"Вперше ми визначили всі хімічні ознаки рідини, що міститься в кухлі Беса з музею Тампа, — сказав провідний дослідник Давіде Танасі. Аналіз виявив психотропні та лікарські рослини, пропонуючи безпрецедентне розуміння давніх практик.

Дослідження розв'язує давню загадку щодо ролі кухлів Беса у єгипетській культурі. За словами куратора грецького та римського мистецтва в Музеї мистецтв Тампа Бранко ван Оппена, вчені десятиліттями дискутували про їхнє призначення. Дехто припускав, що вони містили священну воду, молоко або пиво, але точний вміст залишався загадкою.

Нові дані свідчать про те, що ці кухлі були невіддільною частиною ритуалів, які, ймовірно, поєднували психоделічні речовини, біологічні рідини та алкоголь. Висновки Танасі вказують на їхнє використання в церемоніях, пов'язаних із родючістю та міфологічним відтворенням.

Дослідження, проведене в межах проєкту "Археологія середземноморської дієти", передбачало співпрацю між дослідниками з Інституту поглибленого вивчення культури і навколишнього середовища Університету штату Флорида та італійських університетів.

Проаналізувавши залишки всередині кухля, команда виявила суміш, до складу якої входили мед, кунжут, кедрові горіхи, лакриця та виноград. Ці інгредієнти, ймовірно, слугували як символічним, так і практичним цілям, нагадуючи кров для посилення містичності ритуалу.

Це дослідження пропонує рідкісний погляд на магічні ритуали греко-римського періоду в Єгипті. Ван Оппен звернув увагу на використання кімнат Беса у Саккарі, де жінки шукали благословення на успішну вагітність — критично важливу проблему в давнину.

Важливо

У світі таких тільки два: турецькі археологи зробили неймовірне відкриття (фото)

Поєднавши науковий аналіз з історичними дослідженнями, команда Танасі висвітлила культурне значення кухлів Беса. Як зазначив науковець: "Це дослідження надає вагомі докази того, що єгипетські міфи засновані на правді, проливаючи світло на ритуали, які раніше були оповиті таємницею".

Раніше Фокус писав про те, як вузли стали писемністю інків. Мова йде про кіпу, стародавні артефакти андських цивілізацій.

Також ми розповідали про шпигунські знімки, які допомогли археологам. Завдяки розсекреченим фото вчені наблизилися до виявлення місця битви при Аль-Кадісії.