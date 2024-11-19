Первые в истории физические доказательства: в древнеегипетских кружках Беса нашли запрещенные вещества

Исследуя одну из редких кружек Беса, ученые обнаружили в ней следы галлюциногенов. Некоторые предполагали, что артефакты содержали священную воду, молоко или пиво, но точное содержимое оставалось загадкой на протяжении сотен лет.

Исследователи обнаружили первые в истории физические доказательства наличия галлюциногенов в кружке, которой почти 2000 лет. Это открытие, которое подтверждает исторические свидетельства и древние мифы, стало результатом работы профессора из Университета Южной Флориды, пишет Phys.org.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В исследовании использовался передовой химический анализ для изучения одной из редких кружек Беса, особого типа керамики, связанного с древнеегипетскими ритуалами. Эти артефакты, включая образец, подаренный Музею искусств Тампа в 1984 году, украшены изображением Беса, божества, которое почиталось за защиту, плодородие и лечебные практики.

Исследователи обнаружили первые в истории физические доказательства наличия галлюциногенов в кружке, которой почти 2000 лет Фото: Scientific Reports (2024). DOI: 10.1038/s41598-024-78721-8

Исследование свидетельствует, что эти артефакты, которым почти 2 000 лет, использовали в магических церемониях.

"Впервые мы определили все химические признаки жидкости, содержащейся в кружке Беса из музея Тампа, — сказал ведущий исследователь Давиде Танаси. Анализ выявил психотропные и лекарственные растения, предлагая беспрецедентное понимание древних практик.

Исследование решает давнюю загадку о роли кружек Беса в египетской культуре. По словам куратора греческого и римского искусства в Музее искусств Тампа Бранко ван Оппена, ученые десятилетиями дискутировали об их назначении. Некоторые предполагали, что они содержали священную воду, молоко или пиво, но точное содержимое оставалось загадкой.

Новые данные свидетельствуют о том, что эти кружки были неотъемлемой частью ритуалов, которые, вероятно, сочетали психоделические вещества, биологические жидкости и алкоголь. Выводы Танаси указывают на их использование в церемониях, связанных с плодородием и мифологическим воспроизводством.

Исследование, проведенное в рамках проекта "Археология средиземноморской диеты", предусматривало сотрудничество между исследователями из Института углубленного изучения культуры и окружающей среды Университета штата Флорида и итальянских университетов.

Проанализировав остатки внутри кружки, команда обнаружила смесь, в состав которой входили мед, кунжут, кедровые орехи, лакрица и виноград. Эти ингредиенты, вероятно, служили как символическим, так и практическим целям, напоминая кровь для усиления мистичности ритуала.

Это исследование предлагает редкий взгляд на магические ритуалы греко-римского периода в Египте. Ван Оппен обратил внимание на использование комнат Беса в Саккаре, где женщины искали благословения на успешную беременность — критически важную проблему в древности.

Важно

В мире таких только два: турецкие археологи сделали невероятное открытие (фото)

Соединив научный анализ с историческими исследованиями, команда Танаси осветила культурное значение кружек Беса. Как отметил ученый: "Это исследование предоставляет веские доказательства того, что египетские мифы основаны на правде, проливая свет на ритуалы, которые ранее были окутаны тайной".

Ранее Фокус писал о том, как узлы стали письменностью инков. Речь идет о кипу, древних артефактах андских цивилизаций.

Также мы рассказывали о шпионских снимках, которые помогли археологам. Благодаря рассекреченным фото ученые приблизились к выявлению места битвы при Аль-Кадисии.