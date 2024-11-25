Путешествовали и купались: Чичваркин рассказал об отношениях с Поляковой (видео)

Российский бизнесмен Евгений Чичваркин отказался вести дискуссии с хейтерами, которые критикуют его "с диванов". Миллионер хвастается благотворительностью и дружбой с певицей Олей Поляковой.

Певица Оля Полякова и российский бизнесмен Евгений Чичваркин совместно отдыхали в горах и общались. Бизнесмен, который перебрался из РФ в Лондон, организовал серию благотворительных вечеров для сбора средств на помощь Украине, но жалуется на несправедливый хейт со стороны украинцев. Об отношениях с Поляковой и о реакции на хейт Чичваркин рассказал в интервью "Люкс ФМ".

Чичваркин о Поляковой см. с 9:05

Чичваркин сначала сообщил, что на последнем благотворительном ужине собрал 500 млн фунтов стерлингов на помощь Украине. По его словам, несмотря на это, украинцы обзывают его "хорошим русским" и негативного высказываются, и под эту волну критики также попала певица Оля Полякова. Россиянин заверил, что у них хорошие отношения. При этом вспомнил, как они поднимались в горы, общались, а Полякова даже решилась поплавать в холодной горной реке.

"Мы обожаем друг друга. Мы в горы уже дважды поднимались классно вместе и купались в холодной воде и Оля за это попала под этот хейт", — прозвучало в эфире.

Бизнесмен заявил, что некоторые украинские блогеры начали хейт из-за благотворительного ужина в честь тысячелетия полномасштабного вторжения РФ. Они якобы говорили, что "нельзя обжираться омарами и обмазывать блины икрой, когда идет война". Чичваркин отметил, что не принимает критику "диванных блогеров".

"Я любые возражения, любую критику в свой адрес готов воспринимать от двух категорий людей — медиков и военных. Мнение других людей меня не интересует. Мнение человека, сидящего на диване, не важно. Я даже в диалог не буду вступать, потому что это бессмысленная трата эмоций и времени", — заявил он.

В разговоре с журналистом россиянин не сообщил, когда именно контактировал с Поляковой. На странице Instagram певицы, Чичваркина и его жены Татьяны Фокиной нет свежих совместных фотографий или рассказов о путешествиях.

Евгений Чичваркин — 50-летний российский миллионер, который после 2008 года перебрался в Великобританию, начал критиковать президента РФ Владимира Путина, а после вторжения РФ — собирает средства на помощь украинцам вместе с одесситкой Никой Белоцерковской. В интервью "Люкс ФМ" россиянин рассказал, что передает средства на расходные материалы для диализа в "Киевский центр нефрологии". Также покупает медикаменты для помощи раненым бойцам ВСУ.

Отметим, 25 октября Оля Полякова, которая после 22 февраля 2022 года прекратила выступления в РФ, заявила, что знает точный год завершения войны. На телешоу "20:23" она заверила слушателей, что это произойдет 26 октября 2025 года. Аргументов не было, но прозвучал анонс сольного концерта на Олимпийском.

Напоминаем, осенью 2024 Фокус рассказал о карьере Поляковой, которая началась в Украине, продолжилась в РФ, а затем вновь вернулась на родину.