"100% будет мир": Оля Полякова назвала точную дату завершения войны в Украине (видео)

Оля Полякова уточнила, что именно в эту дату хотела бы в следующем году провести сольный концерт на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

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Российско-украинская война закончится до 26 октября 2025 года. Об этом в вечернем шоу "20:23" заявила украинская певица Оля Полякова.

"100% будет мир. 26 октября 2025 года будет мир", — сказала Полякова.

Она уточнила, что именно в эту дату хотела бы в следующем году провести сольный концерт на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

"Я не надеюсь, я говорю: 26 октября 2025 года точно уже будет мир", — подчеркнула Полякова.

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Певица также подчеркнула, если до указанной ею даты война не закончится, то все желающие могут "поймать" ее на несоблюдении слова.

Полякова также вспомнила, что ранее уже утверждала, что российско-украинская война закончится весной 2023 года, во что поверила даже ее мать.

Ведущий вечернего шоу Женя Янович отреагировал на слова Поляковой и отметил, что с осторожностью относится к подобным заявлениям, хотя и очень сильно хотел бы, чтобы именно так и было.

"Так будет", — подтвердила еще раз Полякова.

Напомним, 18 октября Оля Полякова призналась в давней любви к творчеству украинской певицы и композитора Ирины Билык.

В сентябре Оля Полякова призналась за сколько готова переспать с Машей Ефросининой.