Оля Полякова призналась за сколько готова переспать с Машей Ефросининой (видео)

Оля Поялкова не скрывает, что за миллион долларов готова сделать многое.

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Украинская певица Оля Полякова призналась, что она готова была бы сделать, если бы ей заплатили 1 миллион долларов. На что решилась бы артистка за такую сумму она рассказала в программе "Что ты, Киев?" на Люкс ФМ.

В частности, на вопрос журналистки: "За миллион долларов Оля Полякова, готова ли снять новый выпуск "Взрослых девушек" в бикини?", артистка ответила, что и за дешевле бы это сделала, или даже бесплатно, но, если ей заплатят еще и деньги за это, то почему бы и нет.

Также Полякову спросили, согласилась бы артистка за эту сумму набить любую татуировку, которую бы предложили ее друзья. Она ответила, что без проблем, но это довольно легкая задача за такие деньги.

Тогда журналистка решила задать более острый вопрос и спросила, согласилась бы Оля Полякова за 1 миллион долларов на секс втроем с участием Маши Ефросининой с которой они дружат? На что артистка в шутку ответила, что ее муж был бы не против

"Я думаю, Вадик был бы не против. Мы поделимся с тобой, Маша. Немножко меньше полмиллиона, нас же трое. Мы на троих поделим", — пошутила артистка.

Кроме этого, певица призналась, что не против за такую сумму, например, поиграть в карты на раздевание с украинскими артистами, или даже голой пробежать по Крещатику.

Напомним, ранее мы писали, что дочь Оли Поляковой презентовала дебютный сингл.

Кроме этого, Фокус писал, что Оля Полякова впервые прокомментировала скандал с Машей Ефросининой.