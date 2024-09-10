Оля Полякова зізналася за скільки готова переспати з Машею Єфросиніною (відео)

Оля Полякова не приховує, що за мільйон доларів готова зробити багато чого.

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Українська співачка Оля Полякова зізналася, що вона готова була б зробити, якби їй заплатили 1 мільйон доларів. На що наважилася б артистка за таку суму вона розповіла в програмі "Що ти, Київ?" на Люкс ФМ.

Зокрема, на запитання журналістки: "За мільйон доларів Оля Полякова, чи готова відзняти новий випуск "Дорослих дівчат" у бікіні?", артистка відповіла, що і за дешевше б це зробила, або навіть безплатно, але, якщо їй заплатять ще й гроші за це, то чому б і ні.

Також Полякову запитали, чи погодилася б артистка за цю суму набити будь-яке татуювання, яке б запропонували її друзі. Вона відповіла, що без проблем, але це доволі легке завдання за такі гроші.

Тоді журналістка вирішила поставити гостріше питання і запитала, чи погодилася б Оля Полякова за 1 мільйон доларів на секс утрьох за участю Маші Єфросиніної, з якою вони товаришують? На що артистка жартома відповіла, що її чоловік був би не проти

"Я думаю, Вадік був би не проти. Ми поділимося з тобою, Маша. Трішки менше пів мільйона, нас же троє. Ми на трьох поділимо", — пожартувала артистка.

Крім цього, співачка зізналася, що не проти за таку суму, наприклад, пограти в карти на роздягання з українськими артистами, чи навіть голою пробігти по Хрещатику.

Нагадаємо, раніше ми писали, що донька Олі Полякової презентувала дебютний сингл.

Крім цього, Фокус писав, що Оля Полякова вперше прокоментувала скандал з Машою Єфросиніною.