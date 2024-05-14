Страховка, відпустка і пенсія: у Бельгії ухвалили перший у світі трудовий кодекс для секс-працівників

Тепер працівники секс-індустрії отримують ті самі права, що й інші працевлаштовані бельгійці. Ба більше, закон чітко прописує гарантування їхньої безпеки роботодавцями.

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Уряд Белії ухвалив перший у Європі та світі трудовий закон про секс-працівників. Законопроєкт, який був схвалений 93 голосами за, 33 утрималися і 0 голосами проти раніше цього місяця, дає змогу постачальникам послуг вперше надавати бельгійським секс-працівникам трудовий договір, повідомляє Euronews.

Ця зміна дає людям, зайнятим у проституції, доступ до таких заходів соціального забезпечення, як пенсії, медичне страхування та щорічна відпустка, допомога з безробіття та сімейна допомога, декретна відпустка.

Хто може стати роботодавцем і які права ще отримують повії?

Закон також забезпечує захист від ризиків, пов'язаних із роботою, включно з впровадженням стандартів щодо того, хто може стати роботодавцем.

Даан Бауенс із Бельгійської профспілки секс-працівників UTSOPI пояснив, що новий закон накладає обмеження на те, хто може укладати контракти з повіями, а це суттєво обмежує можливість експлуатації. Зокрема, обмеження стосуються тих, хто раніше був звинувачений у торгівлі людьми та викраденнях.

"Цей закон є першим у світі. Я не можу не підкреслити, наскільки це важливо. Завдяки цій моделі Бельгія справді демонструє, що вона прагне захистити секс-працівників, незалежно від будь-яких моральних суджень про професію. Ми сподіваємося, що це може призвести до зміни нещодавньої тенденції криміналізації клієнтів у Європі, а інші країни скопіюють цей текст, як вони це зробили за такими темами, як одностатеві шлюби, аборти, евтаназія та права трансгендерів", — заявив він.

Секс-працівники тепер можуть відмовити клієнту в сексуальному акті, а також перервати статевий акт у будь-який момент. Якщо будь-яке з цих прав використовується понад 10 разів протягом шести місяців, працівник або роботодавець може викликати державного посередника для втручання. Однак сутенер не може звільнити працівника.

Їм дозволено здійснювати сексуальний акт так, як вони хочуть, і відмовлятися сидіти на вітринах, які також використовуються в Бельгії, або рекламувати, якщо їхня безпека перебуває під загрозою.

Секс-працівники також можуть розірвати свій контракт у будь-який час без попереднього повідомлення і не втрачають права на допомогу по безробіттю під час звільнення. Анонімність працівників тепер також захищена, оскільки контракти укладатимуться під тією самою статтею, що й контракти з працівниками готельного бізнесу в ресторанному та готельному секторі. Це зроблено для того, щоб вони могли претендувати на іншу роботу, не побоюючись дискримінації.

Секс-працівниці в європейських країнах не раз вимагали легалізації професії Фото: Getty

Сутенерів на облік

Є в законі пункт і про сутенерство. Так, сутенери повинні мати зареєстрований офіс у Бельгії та подати заявку на схвалення, перш ніж вони зможуть пропонувати контракти. У схваленні буде відмовлено, якщо вони мають судимості за злочини, включно із сексуальним насильством, вбивством, вимаганням, жорстоким поводженням із секс-працівниками або вуаєризмом.

Вони повинні надати секс-працівникові тривожну кнопку, яка повинна знаходитися в приміщенні, де надаються сексуальні послуги, або бути переносною, якщо працівник їде до клієнта.

Роботодавець також зобов'язаний забезпечити повіям доступ до особи, відповідальної за гарантування їхньої безпеки, а профспілкам і організаціям підтримки — постійний доступ до будинків розпусти.

Закон не поширюється на порноакторів, стриптизерок і вебмоделей.

Лише два роки тому Бельгія стала першою країною в Європі, яка декриміналізувала сферу секс-послуг. Наступним кроком стане доопрацювання трьох указів, присвячених практичним аспектам процедури визнання роботодавців, правилам розміру приміщень, гігієни на робочому місці та максимальній кількості секс-працівників на кімнату, а також державній посередницькій службі.

За останніми даними, у Бельгії в секс-індустрії працюють майже 25 000 осіб.

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