Страховка, отпуск и пенсия: в Бельгии приняли первый в мире трудовой кодекс для секс-работников

Теперь работники секс-индустрии получают те же права, что и другие трудоустроенные бельгийцы. Более того, закон четко прописывает обеспечение их безопасности работодателями.

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Правительство Белии приняло первый в Европе и мире трудовой закон о секс-работниках. Законопроект, который был одобрен 93 голосами за, 33 воздержавшихся и 0 голосами против ранее в этом месяце, позволяет поставщикам услуг впервые предоставлять бельгийским секс-работникам трудовой договор, сообщает Euronews.

Это изменение дает людям, занятым в проституции, доступ к таким мерам социального обеспечения как пенсии, медицинское страхование и ежегодный отпуск, пособиепо безработице и семейные пособия, декоетный отпуск.

Кто может стать работодателем, и какие права еще получают проститутки?

Закон также обеспечивает защиту от рисков, связанных с работой, включая внедрение стандартов относительно того, кто может стать работодателем.

Даан Бауэнс из Бельгийского профсоюза секс-работников UTSOPI объяснил, что новый закон налагает ограничения на то, кто может заключать контракты с проститутками, а это существенно ограничивает возможность эксплуатации. В частности, ограничения касаются тех, кто раньше был обвинен в торговле людьми и похищениях.

"Этот закон является первым в мире. Я не могу не подчеркнуть, насколько это важно. Благодаря этой модели Бельгия действительно демонстрирует, что она стремится защитить секс-работников, независимо от каких-либо моральных суждений о профессии. Мы надеемся, что это может привести к изменению недавней тенденции криминализации клиентов в Европе, а другие страны скопируют этот текст, как они это сделали по таким темам, как однополые браки, аборты, эвтаназия и права трансгендеров", – заявил он.

Секс-работники теперь могут отказать клиенту в сексуальном акте, а также прервать половой акт в любой момент. Если какое-либо из этих прав используется более 10 раз в течение шести месяцев, работник или работодатель может вызвать государственного посредника для вмешательства. Однако сутенер не может уволить работника.

Им разрешено осуществлять сексуальный акт так, как они хотят, и отказываться сидеть на витринах, которые также используются в Бельгии, или рекламировать, если их безопасность находится под угрозой.

Секс-работники также могут расторгнуть свой контракт в любое время без предварительного уведомления и не теряют права на пособие по безработице при увольнении. Анонимность работников теперь также защищена, поскольку контракты будут заключаться под той же статьей, что и контракты с работниками гостиничного бизнеса в ресторанном и гостиничном секторе. Это сделано для того, чтобы они могли претендовать на другую работу, не опасаясь дискриминации.

Секс-работницы в европейских странах не раз требовали легализации профессии Фото: Getty

Сутенеров на учет

Есть в законе пункт и о сутенерстве. Так, сутенеры должны иметь зарегистрированный офис в Бельгии и подать заявку на одобрение, прежде чем они смогут предлагать контракты. В одобрении будет отказано, если у них есть судимости за преступления, включая сексуальное насилие, убийство, вымогательство, жестокое обращение с секс-работниками или вуайеризм.

Они должны предоставить секс-работнику тревожную кнопку, которая должна находиться в помещении, где оказываются сексуальные услуги, или быть переносной, если работник едет к клиенту.

Работодатель также обязан обеспечить проституткам доступ к лицу, отвечающему за обеспечение их безопасности, а профсоюзам и организациям поддержки – постоянный доступ к публичным домам.

Закон не распространяется на порноактеров, стриптизерш и веб-моднлей.

Всего два года назад Бельгия стала первой страной в Европе, которая декриминализовала сферу секс-услуг. Следующим шагом станет доработка трех указов, посвященных практическим аспектам процедуры признания работодателей, правилам размера помещений, гигиены на рабочем месте и максимальному количеству секс-работников на комнату, а также государственной посреднической службе.

По последним данным, в Бельгии в секс-индустрии работают около 25 000 человек.

Ранее Фокус писал, что Канье Уэст хочет заняться порнобизнесом.