По словам авторов публикации, по крайней мере, у Украины будет парк F-16 для обороны и патрулирования того, что, по всей видимости, станет демилитаризованной зоной, похожей на корейскую.

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Украине срочно нужно больше истребителей F-16 от НАТО, но поставки сталкиваются с серьезными задержками из-за закупок истребителей F-35 Бельгией. Об этом пишет портал 1945.

Бельгийское руководство намеревалось передать Киеву 30 старых F-16, но медленные поставки F-35 Lockheed Martin отложили передачу как минимум до конца 2025 года.

Этот "эффект домино", заявили бельгийские военные, нанес ущерб украинским ВВС, которые ожидали, что большой флот истребителей F-16 переломит ход войны и создаст превосходство в воздухе.

F-16 хорошо справляются с уничтожением вражеских ракет и патрулированием воздушного пространства Украины, что снижает эффективность российских планирующих бомб, отмечают авторы публикации.

"Передача первых из 30 бельгийских F-16 Украине была отложена как минимум на год — до конца 2025 года", — сказал глава Минобороны Бельгии генерал Фредерик Вансина.

Бельгия подписал контракт на F-35 в 2018 году. Представители ВВС страны обещали, что к 2023 году они получат эти стелс-истребители. Пока что был поставлен только один, и Бельгия обучает своих пилотов на авиабазе Люк в штате Аризона в ожидании большего количества истребителей Joint Strike Fighters, чтобы они могли регулярно патрулировать небо для укрепления НАТО.

Руководство Бельгии обещало, что F-16 будут готовы отправиться в Киев в мае 2024 года. Совместно с Нидерландами, Дания и Норвегия также планируют отправить Fighting Falcon в Украину — не менее 30 Viper к 2028 году.

По словам авторов публикации, война к тому времени, скорее всего, уже закончится. Тем не менее, по крайней мере, у Украины будет парк F-16 для обороны и патрулирования того, что, по всей видимости, станет демилитаризованной зоной, похожей на корейскую, считают журналисты.

Представители Бельгии также ссылались на то, что сложности обучения пилотов F-16 связны с языковым барьером, что также стало причиной медленных поставок.

Бельгийские пилоты летали на некоторых F-16 в течение 38 лет. Компания Lockheed заявила, что у них нет всех деталей по старым самолетам, которые бельгийцы использовали десятилетиями.

Вся эта история просто показывает, как сложно снабжать страну, у которой есть слабые места в армии. Значительные системы вооружения анонсируются с большой помпой, но реальность такова, что самолеты просто нельзя плавно передать для полетов в другой стране.

Напомним, что бойцы ВСУ заявили, что если Трампу нужны полезные ископаемые, тогда он должен предоставить истребители F-35.

Также сообщалось, что Франция готова создать ядерный щит над Европой.