За словами авторів публікації, принаймні в України буде парк F-16 для оборони та патрулювання того, що, вочевидь, стане демілітаризованою зоною, схожою на корейську.

Related video

Україні терміново потрібно більше винищувачів F-16 від НАТО, але постачання стикаються із серйозними затримками через закупівлі винищувачів F-35 Бельгією. Про це пише портал 1945.

Бельгійське керівництво мало намір передати Києву 30 старих F-16, але повільні постачання F-35 Lockheed Martin відклали передавання щонайменше до кінця 2025 року.

Цей "ефект доміно", заявили бельгійські військові, завдав шкоди українським ВПС, які очікували, що великий флот винищувачів F-16 переламає перебіг війни та створить перевагу в повітрі.

F-16 добре справляються зі знищенням ворожих ракет і патрулюванням повітряного простору України, що знижує ефективність російських авіабомб, зазначають автори публікації.

"Передавання перших із 30 бельгійських F-16 Україні було відкладено щонайменше на рік — до кінця 2025 року", — сказав глава Міноборони Бельгії генерал Фредерік Вансіна.

Бельгія підписала контракт на F-35 у 2018 році. Представники ВПС країни обіцяли, що до 2023 року вони отримають ці стелс-винищувачі. Поки що був поставлений тільки один, і Бельгія навчає своїх пілотів на авіабазі Люк у штаті Аризона в очікуванні більшої кількості винищувачів Joint Strike Fighters, щоб вони могли регулярно патрулювати небо для зміцнення НАТО.

Керівництво Бельгії обіцяло, що F-16 будуть готові вирушити до Києва в травні 2024 року. Спільно з Нідерландами, Данія і Норвегія також планують відправити Fighting Falcon в Україну — щонайменше 30 Viper до 2028 року.

За словами авторів публікації, війна на той час, найімовірніше, вже закінчиться. Проте принаймні в України буде парк F-16 для оборони та патрулювання того, що, вочевидь, стане демілітаризованою зоною, схожою на корейську, вважають журналісти.

Представники Бельгії також посилалися на те, що складнощі навчання пілотів F-16 пов'язані з мовним бар'єром, що також стало причиною повільних постачань.

Бельгійські пілоти літали на деяких F-16 протягом 38 років. Компанія Lockheed заявила, що у них немає всіх деталей щодо старих літаків, які бельгійці використовували десятиліттями.

Уся ця історія просто показує, як складно постачати в країну, у якої є слабкі місця в армії. Значні системи озброєння анонсуються з великою помпою, але реальність така, що літаки просто не можна плавно передати для польотів в інші країні.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ заявили, що якщо Трампу потрібні корисні копалини, тоді він має надати винищувачі F-35.

Також повідомлялося, що Франція готова створити ядерний щит над Європою.