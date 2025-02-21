США доклали руку: Україна не може отримати перші винищувачі F-16 від Бельгії, — ЗМІ

Вашингтон постійно переносить терміни поставок нових літаків F-35. Через це Україні не варто чекати F-16 до кінця 2025 року, заявив глава бельгійського Генштабу Фредерік Вансіна в інтерв'ю Soir.

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Бельгія щонайменше на рік відкладає передачу Україні перших винищувачів F-16. Причиною стала затримка з поставками зі США літаків F-35, повідомив в інтерв'ю газеті Le Soir начальник бельгійського Генштабу Фредерік Вансіна.

"Передача перших із 30 літаків F-16 Україні від Бельгії відкладається щонайменше на рік — до кінця 2025 року", — поінформував він.

За словами генерала армії, на повну операційну готовність для прийняття американських F-35 бельгійські ВПС вийдуть у 2027 році.

Бельгія до цього обіцяла відправити Україні перші два винищувачі F-16, що виводяться зі складу ВПС, до кінця 2024 року.

Нові літаки F-35 Брюссель замовив ще 2018 року, Штати за контрактом мали відправити першу партію 2023 року. Терміни перенесли на 2024 рік і в липні ВПС Бельгії отримали чотири F-35.

Бельгія, Нідерланди, Данія і Норвегія 2023 року утворили "літакову коаліцію" з метою забезпечити українську армію винищувачами F-16.

Українські експерти раніше зазначали, що винищувачі F-16 уже виконують місії на лінії фронту і навіть літають над позиціями ЗС РФ. Зокрема, літаки помічали під Запоріжжям і в районі Донецької області.

Нагадаємо, в Україну нещодавно прибула перша партія французьких винищувачів Dassault Mirage 2000-5. Ці літаки додадуть до авіапарку F-16.