США приложили руку: Украина не может получить первые истребители F-16 от Бельгии, — СМИ

Вашингтон постоянно переносит сроки поставок новых самолетов F-35. Из-за этого Украине не стоит ждать F-16 до конца 2025 года, заявил глава бельгийского Генштаба Фредерик Вансина в интервью Soir.

Related video

Бельгия как минимум на год откладывает передачу Украине первых истребителей F-16. Причиной стала задержка с поставками из США самолетов F-35, сообщил в интервью газете Le Soir начальник бельгийского Генштаба Фредерик Вансина.

"Передача первых из 30 самолетов F-16 Украине от Бельгии откладывается как минимум на год — до конца 2025 года", — проинформировал он.

По словам генерала армии, на полную операционную готовность для принятия американских F-35 бельгийские ВВС выйдут в 2027 году.

Бельгия до этого обещала отправить Украине первые два выводимых из состава ВВС истребителя F-16 к концу 2024 года.

Новые самолеты F-35 Брюссель заказал еще в 2018 году, Штаты по контракту должны были отправить первую партию в 2023 году. Сроки перенесли на 2024 год и в июле ВВС Бельгии получили четыре F-35.

Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия в 2023 году образовали "самолетную коалицию" с целью снабдить украинскую армию истребителями F-16.

Украинские эксперты ранее отмечали, что истребители F-16 уже выполняют миссии на линии фронта и даже летают над позициями ВС РФ. В частности, самолеты замечали под Запорожьем и в районе Донецкой области.

Напомним, в Украину недавно прибыла первая партия французских истребителей Dassault Mirage 2000-5. Данные самолеты добавят к авиапарку F-16.