"Летают над головами": F-16 уже выполняют боевые миссии на линии фронта, детали — эксперт (видео)

Российские военные жалуются на то, что западные истребители F-16 залетают за линию фронта, рассказал авиаэксперт Константин Криволап.

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Украинские истребители F-16 выполняют миссии на линии фронта, иногда пересекают ее и летают над позициями российских войск. Ориентировочный участок, где это происходит — под Запорожьем и до Донецкой области. О деталях использования F-16 авиаэксперт Константин Криволап рассказал в эфире телеканала "Киев 24".

Криволап рассказал об изменениях в работе истребителей, которые появились в ВСУ летом 2024 года. Сначала их использовали как средство противовоздушной обороны и они сбивали дроны-камикадзе "Шахед" и ракеты ВС РФ. Кроме того, западные самолеты прикрывали украинские МиГ-29 и Су-24, которые атаковали позиции российской армии. Например, МиГ-29 сбрасывал бомбы, а Су-24 — запускал Storm Shadow/SCALP. Впрочем, на сегодня их задействуют для выполнения самостоятельных боевых миссий на линии фронта. Иногда они даже пересекают линию боев, отметил авиаэксперт.

"Уже есть сообщения о том, что российские эти Z-военкоры говорят: "Ну это же невозможно, они же летают над нашими головами". Где-то даже пересекают [линию боевого соприкосновения]", — сказал он.

Авиаэксперт также уточнил, на каком именно участке тысячекилометровой линии боев летают F-16. По словам Криволапа — это "широкий фронт, от Запорожья до Донецкой области".

Воздушные силы ВСУ пока не информировали о залетании F-16 за линию фронта.

Самолета F-16 ВСУ — детали самолета F-16 ВСУ

Отметим, Фокус писал о прибытии истребителей F-16 в Украину. Событие произошло летом 2024 года. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что дефицитные самолеты будут применять как средства ПВО и не будут пускать на линию фронта.

26 августа Силы обороны потеряли первый истребитель F-16: об этом сообщили российские военные и подтвердила народный депутат Марьяна Безуглая. Событие произошло во время отражения массированной ракетно-дроновой атаки ВС РФ, когда по Украине летела сотня ракет различных типов и сотня дронов-камикадзе. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о пилоте F-16, который сбил несколько российских средств поражения. Как выяснилось, этим пилотом был Алексей Месь — он находился на борту истребителя, который упал.

14 февраля издание The Washingnot Post рассказало о возможной причине авиакатастрофы 26 августа. Согласно данным журналистов, по F-16 попала ракета ЗРК Patriot. При этом комплекс ПВО, полученный от западных партнеров, не имел системы распознавания "свой"-"чужой". Как выяснилось, систему сняли, потому что политики не верили, что F-16 когда-то окажутся в Украине.

Напоминаем, 7 февраля военный журналист Андрей Цаплиенко показал видео с французским самолетом Mirage-2000 в небе над Украиной. Между тем заместитель директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Харпчинский объяснил, как ВСУ будут использовать этот самолет.